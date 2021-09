Navarro (CEV) traslada "cierta tranquilidad" al sector empresarial ante la subida del SMI y niega una ruptura de diálogo

"El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, en este caso la CEOE no ha estado, pero no significa que se vaya a romper el diálogo social, ni mucho menos", ha explicado Navarro en declaraciones a Europa Press previas al acto de presentación de la primera Oficina Acelera Pyme Femeval que ha tenido lugar este martes.

En esta línea, el presidente de la CEV ha defendido que, desde la Confederación Empresarial han demostrado ser "capaces de llegar a acuerdos por el interés general a lo largo de esta situación de pandemia".

"NO ERA UN 'NO' ROTUNDO"

"Nosotros lo que hemos dicho es que no nos negábamos a que se aprobase la subida, lo que decíamos es que ahora no es el momento", ha expresado Navarro, quien ha señalado que, pese a que las "grandes cifras macro" apuntan a cierta "recuperación económica", "quedan algunos sectores que además van a ser los más perjudicados a raíz de la subida del SMI".

"No era el momento, pero no era un 'no' rotundo", ha reiterado Navarro. Asimismo, el presidente de la CEV ha afirmado que "el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, aprobarlo por su potestad".

Por último, Navarro ha apuntado que "lo que tiene que preocupar en primer lugar" es "la gente que sigue estando en ERTE, que la economía se recupere absolutamente desde el 1 hasta el 100% en todos los sectores". "En eso es en lo que nos tenemos que fijar, y por eso son importante los distintos acuerdos sociales que estamos firmando", ha concluido.