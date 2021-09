El Congreso congela la partida de sueldos de los diputados para 2022 tras amagar con subirla un 2%

Lío en el Congreso a tenor de la partida que cubrirá los sueldos de los diputados en sus presupuestos para el año que viene. Este martes, la Mesa de la Cámara Baja rechazó finalmente llevar a sus presupuestos del año que viene un aumento del 2% en el fondo de salarios para los parlamentarios. Pero lo hizo únicamente después de una larga reunión en la que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tuvo que retirar su propuesta inicial -que sí incluía este incremento- por las protestas de Unidas Podemos y el PP. Esto no implica, no obstante, que los sueldos de los diputados no vayan a subir: esa decisión se tomará en las próximas semanas.

Batet llevó este martes a la reunión de la Mesa las cuentas del Congreso para el año que viene, en las que se contemplaba este aumento del 2% en la partida de sueldos para los diputados únicamente a modo de previsión. La decisión sobre si la asignación que perciben los parlamentarios crecerá o no se tomará una vez se recoja en los Presupuestos Generales del Estado el aumento -o la congelación- del sueldo de los funcionaros, el índice que suele tomarse como referencia para calcular cuánto aumenta la retribución de sus señorías.

Este martes, por tanto, se trataba únicamente de aprobar si los presupuestos del año que viene nutrían esa partida de sueldos con más dinero que las cuentas de este año. Pero Unidas Podemos ya anunció el lunes por la noche que no pensaba apoyar una propuesta que, entendían, era el primer paso para subir el sueldo de los diputados, a pesar de que aprobar este aumento en la partida no implica automáticamente que vaya a producirse este incremento. Y este martes, el PP se unió en la reunión de la Mesa a ese rechazo, según confirman fuentes parlamentarias.

Tras una prolongada deliberación, confirman estas fuentes, Batet decidió retirar este punto de los presupuestos para desbloquearlos y que salieran adelante. Por el contrario, otras partidas relativas al salario de los diputados, como son las que recogen los pluses que perciben por ser presidentes o portavoces de comisiones, sí mantuvieron los aumentos previstos a la espera de que el Congreso decida si la cifra que perciben estos cargos aumenta en 2022 o queda congelada.

Habiendo dejado sin cambios la partida de sueldos para los presupuestos del año que viene, el Congreso podría haberse buscado un problema contable. Si la Mesa decidiera aumentar dentro de unas semanas la asignación que perciben los diputados, como es su potestad, Batet se encontrará con que la partida aprobada este martes se quedará corta para cubrir ese incremento. Y, por ende, tendrá que sacar el dinero de otra parte del presupuesto para sufragarlo, confirman fuentes parlamentarias.

El año pasado, el Congreso decidió congelar el sueldo de los diputados pese a que, inicialmente, estaba previsto que creciese un 0,9%. Actualmente, el sueldo base de los parlamentarios asciende a 3.041,2 euros mensuales para los diputados rasos, sin contar con los complementos e indemnizaciones. A ese mínimo hay que añadirle una indemnización para cubrir los gastos que les ocasiona la actividad parlamentaria, que es de 917 euros para los 37 diputados madrileños y de 1.921 para los 313 diputados restantes, que perciben una cantidad mayor porque se entiende que carecen de vivienda habitual en Madrid. Y, además, quienes ocupan cargos en comisiones tienen otros pluses.

Más información en breve.