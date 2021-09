Igual afirma que el Ayuntamiento ha actuado ante los incumplimientos de bausuras "desde que se inició el contrato"

Igual se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre las críticas de su socio de Gobierno, Javier Ceruti (Cs), respecto a que la resolución del contrato se podía haber hecho antes por los reiterados incumplimientos desde el comienzo de la prestación del servicio.

Para la regidora, el dictamen del Consejo de Estado "deja en evidencia que el contrato no ha sido pacífico desde el primer momento" pues "desde el primer momento" ha habido sanciones respaldadas por sentencias; en concreto, en los años 2014 y 2015, y después en 2018, 2019, 2020 y 2021, ha referido.

"Entonces, los plazos y los trámites administrativos, como también dice el propio Consejo de Estado, se han utilizado todas las medidas a disposición del Ayuntamiento, desde la incoación de expedientes, hasta las sanciones, hasta las retenciones del pago o el control financiero", ha subrayado.

Por ello, Igual ha insistido en que "no es cierto que no ha hecho nada el Ayuntamiento de Santander, no es cierto que no se haya hecho hasta el último año: se ha hecho desde que se inició este contrato".

Por otra parte, la alcaldesa ha indicado que, ahora, con el aval del Consejo de Estado, "tenemos otro camino que también tiene un plazo administrativo", y ha reiterado que "lo quiere este equipo de Gobierno, lo que quiere el Partido Popular, es que la ciudad esté con los estándares de calidad que la ciudadanía se merece".

De esta forma, como se refleja en el informe del Consejo de Estado, procede resolver por causa imputable al contratista, la retención de la garantía, la liquidación del contrato y la determinación de los daños y perjuicios al Ayuntamiento.

"Y sigo diciendo (que) se ha actuado con transparencia, diligencia y con firmeza legal. Respetando los trámites administrativos y contando también con los plazos y los tiempos de la Administración", ha insistido.

Por otra parte, la regidora ha afirmado que la empresa ya no puede presentar alegaciones puesto que el plazo ha concluido y que el próximo trámite administrativo por parte del Ayuntamiento es la aprobación en Junta de Gobierno local de la resolución, tras lo que la empresa "podrá ejercer sus derechos como considere".

Igual se ha pronunciado así a preguntas de la prensa tras recibir a un grupo de profesores europeos que participan en el programa Eramus +.