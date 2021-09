Llega el otoño, temporada de DANAS de "nueva generación": ¿cómo será este año? ¿habrá otra Filomena?

Este miércoles 22 de septiembre, a las 21.21 horas concretamente, da comienzo el otoño, la temporada de DANAS con mayor potencial para dejar lluvias torrenciales. Desde Meteored han avanzado este martes que, si bien nos enfrentamos a DANAS "de nueva generación" más recrudecidas debido, en parte, "a un mundo que se calienta", este otoño se caracterizará por registrar temperaturas ligeramente más altas de lo habitual para esta época y por ser más seco de lo normal.

Así se han pronunciado los expertos que han participado este martes durante una rueda de prensa en la que han informado de las características climatológicas de este otoño. En primer lugar ha intervenido el meteorólogo Francisco Martín, que ha pedido "desmitificar el concepto de DANA" en el sentido de que "no es solo DANA lo que genera lluvias intensas" como las registradas en Benicàssim el 29 de agosto y en Sagunto la madrugada del 30 de septiembre, que no fueron DANA, y ha aseverado que estos fenómenos se pueden registrar ya en cualquier época del año y en cualquier lugar.

El físico ha explicado que una depresión aislada de niveles altos (DANA) es un "seno de bajas presiones que se aísla a unos 900 metros sin reflejo inicial en superficie" y ha recalcado que no siempre van asociadas a fenómenos adversos. Son "un sistema capaz de poner en el mismo lugar e instante un conjunto de componentes atmosféricos para generar fuertes lluvias. A veces lo consigue y otras veces no".

"La DANA es como un 'director de orquesta' que puede, o no, combinar a buenos músicos para desarrollar un concierto malo o extremadamente maravilloso dependiendo de la calidad de dichos músicos", ha expuesto el experto, que ha indicado que para que se produzcan lluvias torrenciales debe haber "gasolina de primerísima categoría, esto es, una unión eficiente de mucha humedad, inestabilidad y convergencias locales. La DANA puede ser la cerilla de ignición, es decir, un mecanismo atmosférico de disparo", ha agregado.

En la actualidad, ha proseguido, "es imposible precisar la intensidad de estas fuertes precipitaciones", si bien ha subrayado que sí "tenemos es una gasolina de mejor calidad debido, en parte, a un mundo que se calienta. En un mundo más cálido, el aire retiene más humedad", ha declarado Martín, que parafraseando al experto meteorólogo americano Jeff Masters, ha añadido que "podemos decir que han aparecido DANAS de 'nueva generación'".

"La acción humana está cambiando los patrones meteorológicos"

Su colega José Miguel Viñas, consultor desde 2013 de la Organización Meteorológica Mundial, también se ha referido al calentamiento global y su relación con el aumento y agravamiento de los fenómenos meteorológicos adversos. "El IPCC acaba de publicar primera parte de su sexto informe y no responde de forma explícita a esta pregunta pero de forma implícita dice que los cambios observados en el clima en los últimos años se detectan en todo el mundo, son rápidos, cada vez más intensos y no tienen precedentes en miles de años. Las actividades humanas están provocando cambios en los patrones meteorológicos a gran escala, pero aún estamos lejos de conocer en detalle de qué manera van manifestándose todos ellos", ha desarrollado.

"No se puede establecer una relación causal inmediata con el cambio climático, porque entran también en escena factores no atmosféricos"

Tras poner como ejemplo la borrasca Filomena y la extraordinaria nevada que provocó, y recordar la pérdida acelerada del hielo en el Ártico -"desde 1979, el 40% de la banquisa polar se ha fundido"-, Viñas ha insistido en que "cada vez hay mayor probabilidad de que se produzcan episodios extremos de alto impacto", si bien "no se puede establecer una relación causal inmediata de estos con el cambio climático, porque entran también en escena factores no atmosféricos como una mala urbanización".

Según el experto, sí hay evidencia de las intensas lluvias presentan cambios en la estacionalidad (ya no son exclusivamente del otoño) y en la intensidad horaria (incremento de la cuantía media en periodos cortos de 30 a 60 minutos). Para concluir, Viñas ha pedido mayor inversión para estudiar "cómo el calentamiento global está afectando y afectará a los sistemas meteorológicos que dan lugar a precipitaciones intensas".

Este otoño será más cálido y seco de lo normal

El mediático meteorólogo José Antonio Maldonado ha sido el encargado de dar a conocer los detalles climatológicos del otoño en el que nos adentramos. "En octubre las temperaturas estarán ligeramente por encima de lo normal en la mayor parte de la Península y rondarán los valores habituales para estas fechas en el archipiélago canario y en Baleares. Las precipitaciones se situarán por debajo de los valores normales en Extremadura, gran parte de Castilla La Mancha, Andalucía y las regiones mediterráneas; se registrarán valores normales de octubre en el resto de Península, Baleares y Canarias", ha indicado.

Respecto al mes de noviembre, Maldonado ha manifestado que se esperan temperaturas más frescas de lo normal en algunas zonas de Castilla y León, el País Vasco, La Rioja y Cataluña y que el resto de las regiones estarán dentro de los valores normales de este mes. Las precipitaciones serán escasas en la vertiente atlántica. También lloverá poco en el resto de la mitad sur y gran parte de Cataluña, y estarán dentro de la normalidad en las demás regiones peninsulares y en Baleares. En general, "el otoño se presenta más cálido de lo normal y con pocas precipitaciones", ha resumido.

Preguntados los expertos por la posibilidad de que este otoño o invierno se produzca una nueva Filomena y la nieve vuelva a paralizar parte del país, el meteorólogo Francisco Martín ha sentenciado que "no es posible saberlo" y ha manifestado que "climatológicamente, este año no toca Filomena", pues si este episodio se repitiera "tendría que ocurrir en unos 50 o 60 años, pero no es posible saberlo", ha reconocido.

En este sentido, Maldonado ha recordado que "fenómenos adversos los ha habido siempre" y ha puesto de ejemplo la intensa nevada caída en Sevilla y toda la Costa del Sol el 2 de febrero de 1954.