Tribunales.- Un exviceconsejero ciñe la política salarial de Invercaria al propio ente y señala su "autonomía"

Durante la sesión de este martes ha testificado el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, condenado por la Sección Primera de la Audiencia en la sentencia del juicio correspondiente al denominado "procedimiento específico" mediante el cual eran financiados los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos o innecesarios y las ayudas supuestamente arbitrarias y sin publicidad financiados, con cargo a los fondos autonómicos.

Rodríguez Román, quien ejerció como viceconsejero entre 2005 y 2010, ha testificado que cuando él comenzó a ejercer tal responsabilidad la sociedad de capital de riesgo Invercaria "estaba prácticamente constituida". Mientras Invercaria estaba adscrita a la agencia IDEA y él ostentaba la Vicepresidencia del consejo rector de tal entidad, ha asegurado que él no solía "despachar directamente" con el presidente de Invercaria.

En paralelo, y girando la causa en torno a supuestas "actuaciones manifiestamente contrarias a derecho en materia de retribuciones del personal y finiquitos", en detrimento del patrimonio público del que se nutría Invercaria, Rodríguez Román ha manifestado que como viceconsejero él no impartió directrices para las políticas de personal o salarios de Invercaria.

INVERCARIA E IDEA

"En ningún caso", ha asegurado, la Consejería "determinaba" los aspectos de personal o retribuciones de Invercaria, pues dicha sociedad de capital de riesgo "dependía de la agencia IDEA", no de la Consejería como tal, encargándose él de los recursos humanos de esta última, no de Invercaria. En esa misma línea, ha asegurado no tener "constancia" de cómo se financiaban los gastos de personal de Invercaria.

Preguntado por quién fijó los salarios del que fuera presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, -condenado a tres años y medio de cárcel por la pieza correspondiente al préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis y acusado en este procedimiento judicial-, y del resto del equipo humano de la entidad, el exviceconsejero Rodríguez Román ha considerado que "la propia Invercaria" fijaba las retribuciones de sus miembros.

En ese sentido, ha indicado que Invercaria "se regía por el derecho privado" y gozaba de "toda la autonomía de funcionamiento" de los entes instrumentales de la Administración.

LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Durante la instrucción del caso, el magistrado Juan Gutiérrez Casillas señalaba supuestas "actuaciones manifiestamente contrarias a derecho en materia de retribuciones del personal (de Invrcaria) y finiquitos, actuaciones que supusieron" la "disposición de importantes cantidades de dinero a favor de los investigados".

De este modo, sostenía que Pérez-Sauquillo -condenado a tres años y medio de cárcel por la pieza separada por el préstamo a la empresa Aceitunas Tatis- "asumió, entre otras, las facultades de contratar y separar empleados y señalarles las correspondientes retribuciones y puestos de trabajo", de forma que "decidía qué personas eran contratadas para trabajar en Invercaria, así como los sueldos". Según el instructor, "esta decisión la adoptaba el expresidente sin adaptarse a ningún procedimiento legalmente establecido".

El juez agregaba que el 17 de abril de 2006, Nieto suscribió un contrato de trabajo con Invercaria como director financiero, siendo acordado sin "fundamento objetivo que lo justificara" retribuir a este investigado de 2007 a 2010 con "cifras salariales muy superiores a las que le correspondían según su contrato y la legislación, sin causa legal justificada".

En paralelo, el 1 de noviembre de 2005, Cantos suscribió un contrato con Invercaria como director de Promoción en el centro de trabajo de Sevilla, agregando que, en julio de 2007, Invercaria concedió a éste un préstamo de 30.000 euros a devolver mediante un descuento en la nómina.

El juez aseveraba que el expresidente y el exdirector financiero de esta sociedad, "manejando los fondos públicos de Invercaria, decidieron condonarle la cantidad pendiente de devolución del préstamo", con lo que "permitieron que obtuviera un lucro indebido en detrimento de Invercaria". El instructor considera en ese sentido que estos tres investigados "eran conscientes y sabedores de lo irregular e ilegal de la condonación de la cuantía adeudada".

EL PRÉSTAMO PREVIO DE IDEA

A continuación, el magistrado señalaba que, el 1 de julio de 2005, Juan María González suscribió un contrato con Invercaria como director de Promoción en el centro de trabajo de Sevilla, de modo que cuando comenzó a trabajar esta sociedad de capital riesgo, "a petición" de este investigado, "se subrogó en el préstamo personal que IDEA le había hecho durante el tiempo que desarrolló su trabajo" allí, una operación con la que "pasó a contraer una deuda con Invercaria" de 17.468,75 euros "en concepto de préstamo que debía devolver en 60 meses mediante detracciones mensuales" de su nómina.

El juez precisa que, a la finalización de la relación laboral, González "tenía pendiente de devolver 27.406 euros de los que Invercaria le había prestado" y señala que Pérez-Sauquillo y Nieto "decidieron condonarle esa cantidad", con lo que "permitieron que obtuviera un lucro indebido en perjuicio de Invercaria".