Negueruela asegura que "ha habido y habrá temporada a pesar del PP"

Según ha valorado Negueruela, en respuesta, en la sesión plenaria de este martes, a la diputada 'popular' Maria Salomé Cabrera, "está bien que reconozca que ha habido y habrá temporada a pesar de usted y de su partido".

En esta línea, ha comentado que "el pasado agosto, en Baleares, las agencias de viaje, la hostelería y los operadores han creado 19.716 nuevos puestos de trabajo en términos interanuales". Mientras, ha añadido, "la Comunidad de Madrid ha perdido 1.800 empleos respecto a hace un año".

Asimismo, ha señalado, "a día de hoy, se siguen pagando las ayudas de 855 millones de subvenciones estatales para apoyar el tejido empresarial de las Islas".

"El PP ha dudado siempre de que fuera haber temporada turística este año en Baleares", ha incidido el conseller, quien ha agradecido que "se reconozca que sí ha habido", destacando que ha sido posible "gracias a los esfuerzos de la sociedad". Sin embargo, ha lamentado que "la alegría del PP por este hecho sea a medias y siga insistiendo en poner sombras".

CABRERA: "UNA TEMPORADA DE DOS MESES NO ES SUFICIENTE"

Ante las palabras del conseller, la diputada del PP Maria Salomé Cabrera ha recordado que "la temporada turística de este año 2021 se inició tarde y mal, agravándose por los conciertos y macrobotellones, que hicieron volver a Baleares al semáforo en ámbar de Reino Unido, como tampoco ayudó estar a la cola de vacunación".

"Una temporada de solo dos meses no es suficiente para pagar los impuestos no condonados ni tampoco para hacer colchón. Por tanto, es evidente que no se puede vivir con dos meses de temporada", ha hecho hincapié Cabrera, quien ha asegurado que "no han sido las decisiones del Govern las que han posibilitado que haya temporada turística sino una situación coyuntural".

Además, ha advertido, "pese a que el Govern se ha comprometido a trabajar para que la temporada se alargue hasta Navidad, la realidad es que octubre se prevé incierto, debido al hecho de que muchos establecimientos están cerrando y hay 90.000 fijos discontinuos que no saben qué será de ellos".

"Usted llegó tarde en abril, llegó tarde en mayo y ahora también llega tarde" ha dicho al respecto Cabrera, quien ha vuelto a pedir al conseller que "explique el plan que tiene el Govern para alargar la temporada hasta Navidad y si no sabe que contestar cumpla las propuestas que el PP le presenta constantemente".

NEGUERUELA: "FRENTE A LOS ERE DEL PP EL GOVERN OFRECE ERTES Y AYUDAS"

El conseller le ha respondido que "la diferencia entre este Govern y el PP es que mientras el Ejecutivo autonómico ha apostado por los ERTEs y las ayudas, mientras que los 'populares', durante la pasada crisis económica, apostaron por los despidos y los EREs".

Además, sobre la situación de los fijos discontinuas, Negueruela ha lamentado que "el PP nunca antes en su historia se preocupara de este colectivo de trabajadores".