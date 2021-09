La Delegació del Govern anul·la la sanció a una dona que va denunciar un acte d'España 2000 a València

La Delegació del Govern ha anul·lat la sanció imposada a una dona que va denunciar un acte d'España 2000 celebrat el passat mes de desembre a València sota el lema 'No al Islam', segons consta en la resolució, facilitada per València Acull.

En concret, la manifestació va tindre lloc el 18 de desembre en la Plaça dels Pinazo i l'acte va consistir en una paròdia sobre la pèrdua d'identitat i la seguretat que suposava la "invasió" d'immigrants musulmans.

Aleshores, diverses persones van mostrar la seua indignació per l'acte i van avisar a la Policia, que es va traslladar fins al lloc. Una vegada allí, va imposar dos sancions a una dona per falta de respecte a l'autoritat -200 euros- i per pertorbació de l'ordre públic alterant la pau pública -601 euros-. A més, va emetre un informe en el qual afirmava que no s'apreciava simbologia de caràcter xenòfob, violent o racista en l'acte.

En el vídeo que va difondre España 2000 es podia escoltar una veu en off que cridava a 'lluitar contra la invasió dels immigrants musulmans que pareixen soldats', ha recordat València Acull, organització que va denunciar aquests fets en Fiscalia i es va obrir la corresponent investigació. Després el jutjat ho va arxivar, ho va reobrir davant el recurs del ministeri públic i recentment ho ha tornat a sobreseure. Fiscalia ha presentat un nou recurs.

Després de la sanció imposada a la dona, diverses entitats socials com CEAR PV, MPDL, Rumiahui i València Acull es van dirigir a la delegada del Govern, Gloria Calero, per a demanar-li que l'arxivara i s'investigara l'actuació policial.

Així mateix, els serveis jurídics d'Alerta Solidária van presentar, en nom de la dona, al·legacions en dues ocasions contra les sancions. Argumentaven, d'una banda, que l'acte suposava una provocació a la convivència que xocava frontalment contra els drets fonamentals i, per un altre, que la dona sancionada va exercir el seu dret a la llibertat d'expressió enfront d'un acte "injust" i d'"atac explícit a una religió minoritària i protegida en l'Estat de dret".

Delegació de Govern ha atès aquests arguments i ha decidit finalment arxivar les actuacions: "S'aprecien raons objectives que han de ser tingudes en compte per a modificar les propostes inicials de sancions", s'exposa en la resolució.

Recurs de Fiscalia

En el procediment obert en el jutjat per l'acte d'España 2000, que es va arxivar recentment, la Fiscalia ha presentat un recurs oposant-se.

En concret, en el text s'exposa que durant l'acte d'España 2000 es va tractar d'incitar a l'odi, no s'ha realitzat cap investigació sobre el succeït i s'ha pres declaració com investigat a José Luis Roberto sense que la fiscal estiguera present, ja que no va ser citada -es concreta-.

A més, la fiscal Susana Gisbert indica que la declaració de José Luis Roberto no desvirtua les proves existents sobre la motivació xenòfoba per islamofobia de l'acte i considera que el sobreseïment "prematur" de les actuacions sense investigar els fets de la denúncia és "incompatible" amb les exigències establides per la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans.

"Una mínima activitat probatòria implicaria la localització de possibles testimonis per a la seua declaració, als quals es refereix l'atestat policial, recaptar la fulla històric penal de l'investigat i totes les diligències que són pròpies de la fase d'instrucció", postil·la la fiscal.