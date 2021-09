Cvirus.- Nieves Cabo, "contenta" tras ser pionera en recibir la tercera vacuna: "Me pongo aunque sean 40"

Casi nueve meses después de aquella inyección, esta usuaria del geriátrico Porta do Camiño, en Santiago de Compostela, ha vuelto a ser la pionera entre los casi 30.000 mayores de las residencias gallegas que en las próximas semanas contarán con este refuerzo en su inmunidad contra la covid-19.

"Estoy muy contenta", ha expresado ante los medios Nieves Cabo, quien no ha dudado en reconocer que se pondría todas las vacunas que hiciesen falta: "Aunque sean 40".

Pasados diez minutos de las 10,00 horas de la mañana de este martes, las enfermeras han inoculado la tercera dosis de Pfizer en el brazo izquierdo de Nieves, aunque ella no tenía ninguna preferencia. "En cualquiera", ha respondido, al ser preguntada sobre el lado en el que prefería el pinchazo.

"A VER SI TERMINA DE UNA VEZ" LA PANDEMIA

Una vez se ha levantado de la silla, se ha dirigido a los micrófonos para expresar lo "contenta" que estaba al volver a inmunizarse contra el coronavirus. Según ha relatado, cuando le comunicaron que volvería a ser la primera en vacunarse, se preguntó: "¿Y no hay nadie más?".

Además, Nieves Cabo ha expresado su deseo de que concluya la pandemia: "Yo quisiera quitar esto (señala la mascarilla). A ver si termina de una vez esto (la pandemia). Ojalá".

Y no ha dudado en lanzar un mensaje a aquellos que todavía no han recibido ninguna dosis y que tampoco quieren hacerlo: "Les diría que son unos tontos por no vacunarse, porque es la mejor cosa que hay".

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha vuelto a escoger la residencia Porta do Camiño para arrancar la administración de esta dosis 'extra'. Hasta este centro se han acercado la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, el gerente del Sergas, José Flores, y el director xeral de Asistencia Integral Sociosanitaria, Antón Acevedo.

De acuerdo con la responsable de Saúde Pública, la Xunta pretende cubrir el resto de geriátricos de la Comunidad en un plazo de dos semanas con la tercera vacuna de Pfizer.

En total, la recibirán casi 30.000 personas que viven en este tipo de instalaciones, a las que hay que sumar otros 15.000 pacientes inmunodeprimidos que, como grupo vulnerable, ya empezaron a recibirla la semana pasada.