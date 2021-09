Sanitat convoca un procediment extraordinari per a la inscripció en categories deficitàries de l'àrea de Torrevella

L'aplicació telemàtica d'inscripció estarà oberta des d'aquest dimarts i fins al 6 d'octubre, segons ha informat la Generalitat en un comunicat. La inclusió del Departament de Salut de Torrevella suposa que la contractació del personal necessari es realitzarà aplicant les disposicions de la Llei 55/2003 de 16 de desembre de l'Estatut Marc de Personal Estatutari dels Serveis de Salut, i l'Orde 4/2019 de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment de selecció de personal temporal per a la cobertura de places estatutàries gestionades per la Conselleria amb competències en sanitat.

En la sol·licitud telemàtica, les persones interessades hauran d'indicar les seues dades personals així com els mitjans de localització (obligatori telèfon mòbil i/o correu electrònic) en els quals desitgen rebre les ofertes de treball.

En l'apartat de selecció de categoria, s'ha de seleccionar la categoria o categories (fins a un màxim de tres) i triar Torrevella. El llistat de categories està publicat en la web i comprèn des d'infermeres, al·lergòlegs, geriatres, especialistes en medicina nuclear, en radiodiagnòstic, etc. La gestió de les ofertes d'ocupació es duu a terme en el Departament de Salut de Torrevella i es realitza en funció de les necessitats de recursos humans.

Des de la inclusió del Departament de Salut de Torrevella en les Llistes d'Ocupació Temporal de Sanitat el passat mes de juliol, s'han inscrit ja en aquest departament 6.180 persones.

Les persones que s'inscriguen en aquest procediment extraordinari no formaran part de les llistes d'ocupació temporal de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ni tindran per aplicables les situacions administratives descrites en l'article 23 de l'Orde 4/2019, de 14 de novembre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

En el cas de no acceptar els nomenaments, seran excloses de les llistes extraordinàries, i en el cas de desitjar tornar a formar part d'elles, hauran de sol·licitar-ho d'acord amb el procediment establit en la convocatòria.