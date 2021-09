Thomas Hirschhorn desvetlarà la seua experiència en crear Robert Walser-Sculpture en l''Artist Talk' de Bombas Gens

Després de l'inici del cicle 'Bombas Artist Talks' amb l'artista Juan Uslé el passat 10 de setembre, el centre d'art ha convidat a Thomas Hirschhorn per a la seua segona sessió d'aquesta nova línia programàtica, ha informat la sala en un comunicat.

Bombas Artist Talks consisteix en la invitació d'artistes contemporanis representats en la Col·lecció Per Amor a l'Art -ja siga en les exposicions o en la programació del centre d'art- a impartir conferències, xarrades o altres presentacions informals centrades en el seu treball, des d'un punt de vista professional però també humà.

Per a Susana Lloret, vicepresidenta de la Fundació Per Amor a l'Art, aquesta nova línia programàtica mostra com en aquesta etapa, l'artista ocupa el centre de la programació. "L'artista com a artista i també com a persona. Perquè parlar en primera persona és la manera més directa de connectar amb altres persones, públics diversos que poden entendre millor el que mou a un artista a fer el que fa. I a partir d'ací, a interessar-se per la seua obra. Espere que aquestes xarrades contribuïsquen a descobrir a l'artista i a impulsar l'interés per l'art".

Thomas Hirschhorn basarà aquesta conferència en la peça 'Robert Walser-Sculpture', que va realitzar en la ciutat de Biel/Bienne en 2019. La voluntat de l'artista suís amb aquesta xarrada és "explicar el que vaig aprendre d'aquesta increïble, bella, difícil i complexa experiència. Vull expressar amb les meues pròpies paraules el que realment em va marcar d'ella".

"Per a mi, la meua presència i producció va suposar un moment quasi utòpic: no una utopia en la qual tot és positiu, bonic, còmode i resolt; per a res, sinó un moment en el qual la qüestió de l'art, el seu significat, el seu poder de transformació, el seu impacte i la problemàtica de l'espai públic siguen abordats i tractats, cada minut, hora, dia, 12 hores diàries durant 86 dies. Vaig aprendre que l'art pot resistir tant l'idealisme com el realisme simplificat", relata el creador.

A partir d'aquesta experiència, assegura que va aprendre que l'enteniment de l'art "pot operar com una expressió d'igualtat constitutiva i ontològica perquè és la ferramenta, l'arma per a construir la Igualtat. L'art ha d'operar i és operatiu. No hi ha un altre fonament, no hi ha una altra missió. L'absoluta afirmació de la Igualtat és l'enllaç, la connexió amagada i invisible que sosté la 'Robert Walser-Sculpture'".

Per a Sandra Guimarãés, directora artística de Bombas Gens Centre d'Arts, "és un privilegi comptar amb Thomas Hirschhorn com a artista convidat per a Bombas Artist Talks. Amb 'Robert Walser-Sculpture', l'artista va establir una nova forma d'escultura seguint la seua línia de treball 'presencia i producció'".

Thomas Hirschhorn va nàixer en 1957 a Berna (Suïssa). Va estudiar en la Kunstgewerbeschule Zürich de 1978 a 1983, i es va traslladar a París en 1983, on viu des d'aleshores. La seua obra es mostra en nombrosos museus, galeries i exposicions, entre elles la Bienal de Venècia (1999 y 2015), Documenta11 (2002), la 27ª Bienal de Sao Paulo (2006), la 55ª Carnegie International, Pittsburg (2008), el Pavelló Suís en la 54ª Bienal de Venècia (2011), La Triennale en el Palais de Tòquio, París (2012), 9ª Bienal de Shanghái (2012), Manifesta 10 a San Petersburgo (2014), Atopolis Mons (2015), South London Gallery (2015), Kunsthal Aarhus (2017), Fotogalleriet, Oslo (2017), The National Gallery of Kosovo (2018), MoMa PS1 (2019).