La delegada del Gobierno en Madrid defiende su actuación tras la marcha neonazi en Chueca: "No voy a dimitir"

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha defendido este martes su actuación tras autorizar una manifestación bajo un lema constitucional y que después se convirtió en una marcha neonazi por el barrio madrileño de Chueca. "Creo que hice lo que tenía que hacer, no voy a dimitir, tengo la conciencia muy tranquila", ha sostenido.

González ha asegurado que en ningún momento la Policía se planteó disolver la "vomitiva" manifestación neonazi porque habría sido una "batalla campal". "Había menores y personas mayores en esa concentración, no se puede dar la orden a la Policía Nacional de disolverla porque conllevaba cargar contra estas personas".

"No había que crear un problema donde no lo había, no se planteó disolver por una cuestión de orden público", ha añadido la delegada.

De esta forma ha contestado al consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, que este lunes le recordó al Gobierno de España que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden disolver una manifestación si en ella se cometen ilícitos penales, o si sus asistentes visten ropa paramilitar.

"Esa manifestación tiene una cosa buena, y es que transcurrió en absoluta tranquilidad sin un solo incidente desde el inicio al final", ha concretado González, y donde ha destacado que "en menos de 48 horas" se han incoado los expedientes sancionadores y "se ha enviado a la Fiscalía toda la documentación", para que tengan todos los datos y decidan "si hay un delito penal o no".

Sancionados con 600 euros

Por otro lado, la delegada ha anunciado que los convocantes de la marcha neonazi serán sancionados administrativamente con la máxima cuantía de la multa, 600 euros, por incumplimiento de la LO 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, y LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, al no ajustarse el objeto de la manifestación al escrito de comunicación.

La Delegación del Gobierno en Madrid autorizó una manifestación convocada por la Asociación de Vecinos San Blas-Canillejas con el lema 'Di no a las Agendas 2030-2050'. Según los vídeos que han publicado múltiples usuarios en las redes sociales, los manifestantes portaban pancartas con simbología nazi mientras gritaban "fuera maricas de nuestros barrios", "fuera sidosos de Madrid" o "tú no eres español porque eres blanco".

De la misma forma, también ha adelantado que serán sancionadas con 800 euros a seis personas por portar elementos peligrosos. "Un puño americano, seis palos y no sé cuantas bengalas… yo he ido a muchas manifestaciones y no he llevado nunca esos elementos", ha destacado la delegada del Ejecutivo en Madrid, explicando que no se podía multar a los participantes de la manifestación.