Nieves Cabo, "contenta" tras recibir la tercera dosis contra la covid: "Vacunarse es la mejor cosa que hay"

Además, se ha mostrado dispuesta a seguir vacunándose -"Me pongo aunque sean 40", ha dicho- y se ha dirigido a todas aquellas personas que todavía no lo han hecho: "Le diría que son unos tontos por no vacunarse, que es la mejor cosa que hay".

Pasados unos diez minutos de las 10,00 de la mañana de este martes, Nieves Cabo ha recibido el pinchazo con su habitual desparpajo y sin dejar de hablar con las enfermeras y el personal de la residencia Porta do Camiño, en Santiago de Compostela.

Hasta este centro se han acercado la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, el gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), José Flores, y el director xeral de Asistencia Integral Sociosanitaria, Antón Acevedo.

