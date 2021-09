Un 66% de los asturianos no desea implantar la cooficialidad del asturiano, según una encuesta encargada por Ciudadanos

Dice Ciudadanos que según los datos, hay una mayoría de encuestados que consideran que la cooficialidad es "totalmente innecesaria" (51%) que, sumados a los que consideran que por el coste económico estimado "no merece la pena" (15%) suponen que prácticamente 2/3 de los asturianos no desean, de una forma u otra, que el asturiano sea lengua oficial.

"La semana pasada nos reunimos con el Gobierno y con la FSA-PSOE para abordar la reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. De los once puntos que nos trasladaron, hay diez que supondrían incluir mejoras y modernizaciones en el texto y que no tendríamos problema alguno en negociar y apoyar, pero la cooficialidad es una línea roja para nuestro partido. Esta encuesta demuestra lo que Ciudadanos siempre ha asegurado, que no existe una demanda social", ha indicado la diputada.

La encuesta elaborada por 'Target Point' recoge que solo el 11% de la población estaría a favor de la cooficialidad del asturiano y que un 23% considera que sí, pero que "ahora no es el momento" de implantarla. Si se analiza por partidos políticos, un 52% de los votantes socialistas no desearía la oficialidad y un 35% no la quiere en este momento. Entre los encuestados del partido naranja, la cifra que rechaza la obligatoriedad del asturiano se eleva al 79%.