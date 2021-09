Hisenda concedeix 318.000 euros a la UV i UMH per a la realització de tesis doctorals en economia pública

Aquestes ajudes es repartiran en cinc anualitats i es destinaran al foment de la formació, investigació i transferència de coneixement entre el sistema universitari valencià i l'Administració de la Generalitat en l'àmbit de l'economia pública.

A més, les tesis doctorals seran subvencionades durant un període màxim de quatre anys i contemplaran necessàriament la contractació de personal investigador predoctoral, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

En concret, en funció de la puntuació obtinguda i de les sol·licituds admeses, la UV ha resultat beneficiària d'aquesta subvenció per a dos propostes d'investigació, per les quals haurà de presentar quatre projectes d'investigació de tesis doctorals per una quantia de 212.000 euros.

Per la seua banda, la UMH ha obtingut aquesta subvenció per a una proposta d'investigació per la qual haurà de presentar dos projectes d'investigació de tesis doctorals i per la qual rebrà una quantia total de 106.000 euros.

La directora general de Model Econòmic, Dolors Furió, ha destacat que aquestes ajudes "contribuiran a impulsar la investigació acadèmica en àrees d'interés gestionades per la Generalitat, la qual cosa permetrà en un futur facilitar la presa de decisió en les polítiques públiques".

"Amb elles contribuirem a la formació especialitzada d'investigadors en matèria d'economia pública, que en un futur podran continuar desenvolupant la seua activitat en alguna universitat, en la Generalitat o en alguna de les seues institucions, amb els beneficis que açò tindrà per a la ciutadania", ha ressaltat.

Les ajudes també contribuiran a la formació de grups d'investigació emergents en matèria d'economia publica a la Comunitat Valenciana i a la consolidació dels ja existents.

DOS TUTORS DE TESIS

Les universitats beneficiàries d'aquestes subvencions disposaran d'un màxim de 15 dies per a realitzar les seues propostes de projectes d'investigació de tesis doctorals, que hauran d'incloure necessàriament el títol del projecte, l'àrea prioritària en la qual s'engloba, els seus objectius, metodologia i els mitjans que requerirà.

Sobre la base d'aquesta proposta, la Generalitat analitzarà la seua viabilitat i determinarà els projectes d'investigació que es duran a terme, amb la particularitat que les universitats beneficiàries de les ajudes designaran la direcció de tesi i la tutoria de l'investigador predoctoral. Al seu torn, Hisenda nomenarà a un altre tutor, necessàriament personal empleat públic de la Generalitat, que serà qui assessorarà i actuarà com a guia i enllaç amb l'Administració.

"Aquest és un aspecte nou de la convocatòria, atés que no només facilitem el finançament, sinó que també acompanyem en el seguiment de les accions, amb el que les sinergies entre el món universitari i l'administració autonòmica enforteixen la seua col·laboració", ha apuntat Furió.

En un termini màxim de tres mesos, la Generalitat subscriurà un conveni de col·laboració amb cada entitat beneficiària que haurà d'arreplegar tota la informació relativa als projectes d'investigació aprovats, mecanismes de seguiment científic dels mateixos i pressupost assignat a cadascun d'ells, així com la formalització dels contractes laborals previstos.