Ashley Graham revela que su nuevo embarazo... es de gemelos

Los bebés llegan con un pan bajo el brazo. Pero uno cada uno. Porque si bien el pasado julio salía a la luz que Ashley Graham estaba embarazada y esperando su segundo hijo junto a Justin Ervin, ahora ha sido la propia estadounidense de 33 años (cumple 34 en algo más de una semana) quien ha desvelado que no solo vendrá uno, sino dos.

A través de su cuneta de Instagram, donde tiene casi 14,250.000 seguidores, la modelo ha anunciado que llegarán gemelos. La publicación es un vídeo de la sorpresa de la futura madre cuando en una ecografía descubre que al pequeño Isaac Menelik Giovanni Ervin, nacido en enero de 2020, le esperan un par de hermanitos.

Al comienzo del clip se puede ver cómo ella y su pareja desde 2009 miran dos test de embarazos, ambos positivos, y se dan un tierno beso al confirmar la buena noticia. Pero acto seguido, en la consulta, mientras miran la pantalla, Ashley pregunta "¿Eso son gemelos?", a lo que la ginecóloga no puede sino responder afirmativamente".

A continuación, es a la propia modelo a quien le sale un "¡Es un pene!" al ver la genitalia de uno de sus bebés en camino. Tras la nueva confirmación de la doctora, Graham asegura que el otro bebé es "una chica", pero aquí la ginecóloga no puede darle la razón. "También es un niño", confirma la médico.

Ervin, con una voz de no creérselo, añade un "me estás tomando el pelo" desde el fondo de la sala. "¿Hablas en serio? Vamos a tener tres niños", dice entonces Graham, que no puede evitar que le salga una risa nerviosa al imaginarse rodeada de tres pequeños niños. "No me jodas", añade el padre, del que por su tono se sobreentiende que no habían hablado siquiera de esa posibilidad.

La modelo, muy activa en redes sociales, lleva desde que es madre abogando por romper tabúes sobre la maternidad y normalizando el posparto. De hecho, llegó a bromear sobre ello con la revista People: "Nunca tuve miedo, porque sabía perfectamente que mi vagina había sido concebida para dar a luz, para expulsar un bebé fuera de mí. Y también me dijeron que tarde o temprano volvería a ser la que era. Todo vuelve a estar en su sitio, es como si los muebles hubieran sido recolocados después de una fiesta".