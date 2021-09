Cuatro mentiras que pueden frenar el crecimiento de una empresa

La tendencia al ahorro que el último año han manifestado los consumidores parece haber llegado a su fin. Las marcas deben aprovechar este cambio y pueden hacerlo, sobre todo, ahora que el comercio digital está borrando las dificultades que antes presentaban las fronteras geográficas. Una tienda virtual está abierta a todo el mundo.

Los datos, tal y como publican en este artículo del site Think with Google, demuestran que los consumidores no se preocupan del lugar de procedencia de los productos que desean, ya que en 2021 las compras transfronterizas aumentaron un 21%. Además, se han desarrollado herramientas como Market Finder que les ayudan a identificar nuevos mercados potenciales a los que expandirse.

Pero para dar este paso, primero hay que romper con los falsos mitos que están asustando a las compañías y haciendo que su expansión se retrase: ni solo las grandes marcas pueden internacionalizarse, ni los compradores internaciones solo están interesados en marcas conocidas, ni es muy difícil generar confianza en los mercados internacionales, ni tampoco es tarea imposible posicionar una marca en búsquedas internacionales. ¿Quieres saber por qué? Consulta el artículo completo.