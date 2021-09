¿Ha acabado la pandemia de covid? Así afrontan el otoño los expertos: ¿Van de cañas, al cine o duermen en otras casas?

¿Empezamos el último otoño en pandemia de covid-19? España afronta un segundo otoño con covid-19 en una situación epidemiológica favorable: los contagios a la baja (la incidencia se situaba el viernes en 69 casos por cada 100.000 habitantes) y el 76,6% de la población con la pauta completa de vacunación. La vacunación y los datos actuales han llevado a las Comunidades a relajar restricciones y a la ciudadanía a recuperar hábitos prepandemia. Sin embargo, los expertos dan por seguro que habrá más olas, si bien esperan que no se traduzcan en un aumento de las hospitalizaciones y muertes.

Tras el actual periodo de relativa "tranquilidad" es "seguro" que volverán a aumentar los contagios, especialmente entre la población no vacunada (menores de 12 años) y la más vulnerable (mayores y con otras patologías). Este virus se comporta "con ciclos de dos meses", recuerdan los expertos.

Mientras tanto, muchos son quienes han vuelto, por ejemplo, a comer en interiores de restaurantes, al cine o a dormir con no convivientes. Pero, ¿y los científicos, cómo están recuperando su 'normalidad'? 20minutos ha preguntado a cuatro expertos cómo afrontan este otoño de 2021 y qué costumbres han retomado ya.

"Me inquieta la vacunación a nivel mundial"

Adelaida Sarukhan es inmunóloga e investigadora en el Instituto de Salud Global de Barcelona. Esta experta cree que "hay razones para ser optimistas, al menos en España. Comenzamos el curso escolar siendo uno de los países con mayor tasa de población vacunada y con la incidencia a la baja. Para la mayoría de países de Europa parece que estamos entrando en una fase final de la pandemia. Eso no quiere decir que vayamos a eliminar el virus, pero vamos a poder convivir con él de forma más amable".

"VOY A RESTAURANTES, PERO SOLO EN TERRAZAS" Sarukhan asegura que sí va a restaurantes "pero solo en terrazas o en interiores junto a grandes ventanales abiertos". También al cine, "pero prefiero cuando la sala está semivacía y me cambio de sitio si la gente se quita la mascarilla para comer". Ha viajado en avión con test previo y usa el transporte público urbano "evitando las horas punta y cuando puedo camino o voy en bici". Aún no ha dormido con no convivientes. Solo se quita la mascarilla en la calle "cuando no hay gente y en casa con mi familia".

La investigadora considera que "habrá nuevas olas, pero nada comparable en los últimos 18 meses" y destaca que, "como ya vimos en la última ola causada por la variante delta, las vacunas lograron debilitar la asociación entre el incremento de casos y el de hospitalizaciones y muertes: vimos un incremento muy grande en los contagios pero el incremento fue mucho menor en UCI y muertes". En el caso de que hubiera otra ola, Sarukhan coincide con sus colegas al considerar que impactaría a la población no vacunada. Con todo, advierte que "las vacunas no son vara mágica para impedir la transmisión" y destaca "cuatro armas para poder hacer vida normal: vacunas, test más accesibles (para avión, conciertos, etc.), que hemos aprendido a ventilar interiores y cuándo hay que ponerse la mascarilla".

A pesar de todo este optimismo, pide no olvidar que "el personal sanitario afronta el otoño en estado de agotamiento tanto físico como mental" y que es en esta estación cuando aumenta el riesgo no solo de coronavirus sino de otros virus respiratorios como el VRS que causa bronquiolitis y para el que los niños, por las mascarillas o los confinamientos, no han adquirido tanta inmunidad durante la pasada temporada. Un aspecto que "puede inquietar para este otoño-invierno".

Con todo, lo que más preocupa a esta científica es que "a nivel global el fin de la pandemia no está cerca para muchos países que no han logrado vacunar ni al 5% de su población y por lo tanto no podemos descartar que acabe surgiendo otra variante más transmisible que delta que logre desplazar la inmunidad. Hay que tener cuidado, esto no ha acabado", zanja.

"La incertidumbre sigue ahí"

"sí viajo en transporte público" El médico asegura que sí va a restaurantes tanto en terraza como en interior, "pero me quito la mascarilla solo para comer". Sin embargo, no ha vuelto al cine ni al teatro: "Hoy en día hay mucha oferta en 'streaming' en casa." "Sí he viajado en avión, tren y transporte público", añade. Cuenta también que también ya ha vuelto a ir a casas de amigos no convivientes. Respecto a la mascarilla, se muestra muy estricto: "No me la quito hasta que estoy muy alejado del campus universitario donde trabajo, aunque esté al aire libre".

Para el epidemiólogo Miguel Ángel Martínez González, experto en Salud Pública, "lo más probable es que este segundo otoño sea el último, siempre he sostenido que la pandemia iba a durar hasta la primavera de 2022. Esto es lo más probable pero la incertidumbre sigue ahí. Desde luego, lo peor es el triunfalismo y hay que ser muy prudentes porque la pandemia sigue ahí". El autor de La Sanidad en llamas (Planeta) asevera que los próximos aumentos de la transmisión "va a afectar sobre todo a quien no esté vacunado o a las personas vacunadas pero con otras patologías como diabetes, enfermedades cardiovasculares o respiratorias o mucha obesidad.

Los datos publicados este martes por el Ministerio de Sanidad confirman que la mayor incidencia coronavirus se concentran entre la población no vacunada y los más vulnerables. La mayor tasa de transmisión (113 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos del viernes -los últimos disponibles-) se registra entre los menores de 12 años, que son los que precisamente aún no se han vacunado porque su pinchazo aún está en fase de estudio. Se espera que para este otoño o próximo invierno ya cuente con la autorización de las reguladoras.

"Vacunar a todos los mayores de 65 años nos tranquilizaría mucho"

"nOS HACEMOS TEST ANTES DE VER A FAMILIARES MAYORES" "Como estamos todos vacunados, poco a poco vamos retomando la normalidad", relata la científica. "A restaurantes vamos en terrazas. Al cine aún no hemos ido. En transporte público vamos con cuidado, porque sobre todo en trenes se puede acumular mucho virus". Explica Cañelles que sobre todo tiene mucho cuidado "cuando vamos a estar con personas mayores". Sí se juntan con ellos, pero "nos hacemos un test de antígenos en la farmacia justo antes de verlos. En este sentido, sería buenísimo que fueran gratis como en Reino Unido, creo que facilitaría mucho las cosas". Respecto a la mascarilla solo se la quita cuando está en el exterior y no hay gente, y en interiores con convivientes. "Es una medida que no cuesta mucho y es muy efectiva", subraya.

La inmunóloga del CSIC Matilde Cañelles se muestra "relativamente optimista respecto a este otoño". Sí cree que "habrá contagios, obviamente, que afectarán sobre todo a la población no vacunada, a los niños menores de 12 años que por desgracia no están vacunados. Y tengo mucho miedo respecto a los mayores de 65 años, por lo que me parecen muy buenas noticias que ya estén administrando la tercera dosis en residencias y a personas inmunocomprometidas, pero sería muy positivo que se ampliara a todos los mayores de 65 años. Nos quitaría mucho miedo a los científicos", afirma.

No obstante, Cañelles da un respiro: "No creo que suban los contagios si no surge una nueva variante porque ya acabamos de pasar la ola de la variante delta, yo diría que en todo caso ya para después de Navidades pero creo que vamos a pasar un otoño tranquilo y vamos a poder descansar un poco de tanta ola", augura.

"Seguro que se produce lo que llamaremos la sexta ola"

El epidemiólogo Pedro Gullón señala que este otoño "partimos de una situación bastante buena", en referencia a la incidencia a la baja y la vacunación avanzando a un ritmo buenísimo, "aunque más lentamente porque es verdad que cada vez queda la gente a la que es más difícil llegar".

"La situación más incómoda: dormir con un no conviviente" El epidemiólogo sí va a restaurantes, pero "casi siempre en terrazas, sobre todo si voy con gente". Cuenta que también ha vuelto al cine y al teatro "asumiendo el riesgo, porque es una actividad social muy importante para mí. En general mi experiencia ha sido muy positiva en cuanto a aforos y la organización". Respecto al transporte público, nunca ha dejado de usarlo y, de hecho, no tiene coche "ni lo voy a tener", dice. "Es una convicción en términos de salud pública y creo que los beneficios de usar el transporte público están mucho más allá de los posibles perjuicios en términos de contagios y que las consecuencias del aumento del uso del coche en detrimento del transporte público las vamos a notar en nuestra salud en los próximos años. Trabajo a 30 kilómetros de mi casa, en la Universidad de Alcalá de Henares, y voy en autobús todos los días". El científico explica que "solo una vez" ha dormido con un no conviviente y reconoce que "quizá haya sido esta la situación más incómoda: estábamos en el contexto de una actividad en la que estuvimos todo el día juntos y ya habíamos asumido el riesgo". Por lo demás, solo visita la casa de su madre y siempre lleva dos mascarillas encima por si pierde una. Se la pone en interiores, para entrar en el portal de casa o "si paso por grupos de personas".

El coautor de Epidemiocracia (Capitán Swing) expone que comenzamos la estación en la que vuelve el frío y la vida en interiores con una situación epidemiológica "relativamente buena para afrontar un posible incremento que es muy probable y, de hecho, deberíamos estar mentalmente preparados para un nuevo incremento de la transmisión". Considera que "seguro que se produce lo que llamaremos la sexta ola porque esta enfermedad se comporta por ciclos. No terminamos de entender por qué, pero parece que los ciclos son de dos meses y este patrón se repite en todos los países. Reino Unido y España siempre van un poco adelantados respecto al resto de Europa", expone.

¿Y qué es lo esperable? Pues según Gullón que las próximas olas sean 'olitas'. "Que ese incremento de transmisión no llegue a tener la incidencia altísima de la primera, segunda, tercera o quinta ola. Que los incrementos sean mucho más pequeños y además con mucho menor impacto en la parte asistencial, especialmente en la parte hospitalaria". Pero anota dos condiciones: "Que no surjan nuevas variantes" y "no se produzcan eventos 'supercontagiadores'". Igual que sus compañeros, pide vigilar cómo las personas mayores siguen respondiendo a las vacunas y la aparición de posibles nuevas variantes con escape vacunal. En resumen, afronta el otoño con "cierto optimismo pero siempre vigilante".