Educación vuelve a incrementar la oferta de niveles avanzados en el aprendizaje de idiomas

En relación a la oferta educativa de las escuelas oficiales de idiomas, que el año pasado rondó los 15.000 estudiantes, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón incrementa la oferta de los niveles C1 y C2 en inglés y francés con el objetivo de atender la creciente demanda.

Así, por primera vez, la EOI de Huesca tiene previsto impartir las enseñanzas de nivel C2 de francés. Por otra parte, se consolida la oferta de inglés con un incremento del número de grupos en Zaragoza capital que llegan a los 22 en toda la Comunidad, que podrían atender a más de 500 alumnos y alumnas. Además, se pone en marcha también este nivel C2 en la EOI de Monzón.

Igualmente, se sigue incrementado la oferta educativa en toda la Comunidad implantándose el nivel C1 de francés en la EOI de Tarazona y completándose los niveles educativos iniciados en todos los idiomas durante el curso 2020-2021, tanto en las 12 escuelas oficiales de idiomas como en las 19 extensiones de las que dependen. Entre los niveles que se completan destaca el C1 de italiano en la EOI Fernando Lázaro Carreter.

En el curso 2020-2021 se inició igualmente la modalidad semipresencial en algunas escuelas para cursos de distintos idiomas y niveles de forma experimental.

Esta modalidad se caracteriza por una enseñanza híbrida en la que el alumnado asiste presencialmente al 50 por ciento de las clases y trabaja en línea de forma autónoma a través del aula virtual. Tras el análisis de los resultados de esta iniciativa piloto, la oferta se va a mantener durante este curso en las escuelas de Barbastro, Teruel, Alcañiz, Calatayud y Ejea de los Caballeros.

OTRS NOVEDADES

La modalidad semipresencial para el curso 2021-2022 se aplica a algunos grupos de francés, inglés, alemán y catalán, de los niveles intermedio y avanzado, etapas en las que el alumnado tiene una mayor autonomía para el autoaprendizaje.

Otra novedad importante para este curso académico es que el Departamento de Educación tiene prevista la vuelta a la enseñanza presencial en todos los grupos e idiomas sustituyendo a la enseñanza en alternancia en la que se desarrollaron las clases en los grupos más numerosos el curso pasado, como parte de las medidas excepcionales de prevención, contención y coordinación que para evitar contagios se pusieron en marcha, asegurando de este modo que el número máximo de estudiantes en el aula no superara los 15.

Por otra parte, se mantiene también para este curso la flexibilización de la evaluación, tal y como se estableció para el curso 2020-2021, requiriéndose el 50 por ciento en las cinco actividades de lengua para la certificación de los niveles B y C con el fin de que el alumnado no se vea perjudicado por situaciones derivadas de la crisis sanitaria.

Del mismo modo siguen vigentes las medidas relativas al no cómputo del número máximo de años en los que el alumnado puede matricularse en un mismo curso y a no contabilizar las faltas de asistencia para la reserva del derecho a plaza. Estas medidas extraordinarias afectan a todos los niveles y modalidades de enseñanza incluyendo el programa a distancia "That's English!", ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.