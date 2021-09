Nagore, sobre el 'doblete' de Terelu en La 1 y Telecinco: "Se mueve entre productoras como Mayka entre mentiras"

El debate de La última tentación, presentado por Sandra Barneda, vio la luz este lunes 20 de septiembre en La 1. Por su parte, la cadena principal de Radio Televisión Española apostó por MasterChef Celebrity 6, que emitió su segunda entrega.

Los dos formatos tienen poco que ver, pero sí coinciden en que ambos comparten a Terelu Campos. Y es que, la hermana de Carmen Borrego acudió a la tertulia de las tentaciones como colaboradora, coincidiendo en televisión con su papel como concursante del talent culinario de La 1.

Cabe destacar que la periodista sorprendió también hace unos meses al participar en la primera edición de Mask Singer, donde se convirtió en Cerdita, uno de los personajes más entrañables del concurso que se emitió en Antena 3.

Así, la comunicadora se ha revelado como un personaje notablemente transversal, algo que comentó Nagore Robles, colaboradora también en el debate de La última tentación, con su característico humor ácido.

"Mayka se mueve entre mentiras como Terelu entre productoras", bromeó. Y lo hizo justo después de que un vídeo evidenciara varias incongruencias en las palabras de la murciana durante su primera noche en el programa, siendo cuestionada tanto por Óscar Ruiz como por Pablo Moyá, la pareja con la que acudió a La isla de las tentaciones 2.

Nagore: “Sabemos que Mayka se mueve entre las mentiras como Terelu entre las productoras”.



Sin duda, el momentazo de la noche que ha definido la omnipresencia de Terelu Campos en #MCCelebrity y #TentacionesDBT1. pic.twitter.com/CG30SxL8W3 — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) September 20, 2021

Campos se mantuvo hierática ante el comentario y no articuló palabra al respecto en directo, aunque no sí podría haberlo hecho durante la publicidad o la emisión de algún vídeo. En cualquier caso, la coincidencia entre La 1 y Telecinco, donde la malagueña desarrolla la mayoría de su trabajo, (Viva la vida, Ven a cenar conmigo: gourmet edition, Secret Story)... no pasó desapercibida, y generó muchos mensajes al respecto en las redes sociales.

Veo a Terelu Campos más que a mi madre AJJAJAJAJAJA #MasterChefCelebrity — Sergio🏳️‍🌈 (@ReyDelDrama_) September 20, 2021

¿Que Terelu quieres ver hoy? A) La Terelu cocinera en la 1. B) La Terelu verdulera en Tele5. #MasterChefCelebrity #LaUltimaTentacion — Anie RS (@Aniiie4) September 20, 2021

Espectacular Terelu haciéndose competencia así misma en #MasterChefCelebrity y #tentaciondbt1 en Antena 3 podían poner su actuación cantando Lola Bunny y ya se hacía bingo — Kiwi🦉🚀☀️ (@punto_y_aparte9) September 20, 2021

Terelu: 'estoy hasta el coño de cocinar me piro al debate' #MasterChefCelebrity — Carmen Medina (@medinitis) September 20, 2021

Terelu es omnipresente, parece que estoy obsesionada con ella, la veo en todos los canales 👩‍🍳👩‍❤️‍👨🙄#TentaciónDBT1 #MasterChefCelebrity — Atenea Barceló (@Atenea_Barcelo) September 20, 2021