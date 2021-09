Melodie Peñalver, sobre su ruptura con Beltrán San Jorge: "Ni me valoraba ni estaba a la altura"

Este lunes, Telecinco emitió el primer debate de La última tentación. A él acudió, como colaboradora, Melodie Peñalver, participante en La isla de las tentaciones 2. Al poco de empezar, Sandra Barneda quiso saber cómo estaba y algún detalle sobre su ruptura con Beltrán San Jorge: "Llevábamos poco tiempo, pero yo estaba enamorada y era algo que no me esperaba", comenzó.

Cabe recordar que la pareja se conoció en el reality de República Dominicana y que, aunque la ilicitana decidió volver sola del programa, comenzó una relación con el influencer rápidamente. Según dijo ella, ese pudo ser un error, pues no se tomó un tiempo sola tras la larga y complicada relación que terminó en el formato con Cristian Jerez: "Siempre le tuve como un apoyo y quizá por eso he consentido cosas que no se deben consentir, no debí volcar todo en otra persona", reflexionó.

Esto hizo que terminara por tolerar cosas de Beltrán que no debería, tal y como explicó. A diferencia de otras participantes del reality, Peñalver se caracteriza por ser muy discreta en lo pertinente a su vida sentimental, sobre la que no suele soltar prenda.

Así, si bien no dio las causas explícitas de la ruptura pese a las insistencias de Terelu Campos, Nagore Robles y Suso Álvarez, sí se pudo leer entre líneas que se habían dado comportamientos cercanos a la deslealtad por parte del también empresario.

Melodie contó también que se encontraba bastante mal, pues no tenía en mente cortar la relación, una rutpura anunciada hace unas tres semanas. Dijo asimismo que se sentía "herida" y que la decisión había llegado tras mucho tiempo en el que veía que su pareja no estaba a la altura y no la valoraba, algo que él mismo habría reconocido, en palabras de la excamarera.

“En esta última etapa ha hecho cosas que no puedo tolerar. No sé a ciencia cierta lo que ha hecho, pero sus actitudes con otras personas quizá no han sido las correctas... me he enterado de que ha tonteado con otra gente, no ha sabido darme mi lugar”, concluyó, afectada.