'Sara Carbonara' no evita la segunda expulsión de 'MasterChef Celebrity': "Al menos llevo bien el tinte"

Este lunes, La 1 emitió una nueva entrega de MasterChef Celebrity 6. La gala comenzó con una de las pruebas más low cost de la historia del programa: los concursantes tuvieron que preparar un plato con tan solo cinco euros... y terminó con la despedida de una de las grandes favoritas de las redes: la cantante y activista Samantha Hudson.

Pero antes, Miki Nadal, Verónica Forqué, Samantha Hudson, Eduardo Navarrete, Iván Sánchez y Arkano fueron quienes tuvieron que ponerse los malogrados delantales negros. Nadal y Forqué, con un ascenso meteórico en el concurso, fueron los primeros en salvarse tras recibir múltiples halagos por parte de los jueces, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.

Los siguientes apremiados fueron Sánchez y Arkano. Este último, además, puede presumir de ser el caballito ganador de Cruz por su actitud, aunque ostenta también la animadversión de algunos usuarios de las redes por mostrar continuamente sus dotes para las rimas, convirtiéndose en una especie de banda sonora permanente del talent culinario.

Esto dejaba a Eduardo Navarrete y Samantha Hudson para la decisión final. El jurado destacó que las recetas adjudicadas a ambos eran más fáciles que las de sus contrincantes, pero que esto no se había visto reflejado en los resultados. "Tienes más morro que técnica, y quizá en este cocinado no ha sido suficiente", comentó Cruz sobre su plato, llamado Sara Carbonara. Por su parte, la viral Hudson dejó claro que tenía claro que sería la próxima expulsada.

A los jueces no les gustó nada su derrotismo y destacaron que, pese a no tener formación, la joven conseguía sacar adelante todos sus platos. Pero ella no se bajó del burro y alegó que, por su honestidad consigo misma, en lugar de "ser Mr. Wonderful" prefería ser consciente de sus flaquezas.

Y tal y como vaticinó, finalmente fue Hudson la expulsada, asegurándole a Navarrete una semana más en MasterChef Celebrity 6. En una despedida llena de humor, la artista reconoció que el programa le había resultado más difícil de lo que parecía desde fuera, y que había reflexionado sobre la impotencia de las personas que se preparan mucho para algo y no lo consiguen.

También comentó que los jueces le habían parecido mucho más agradables que lo que parecen desde la televisión, y dijo que echaría mucho de menos a sus compañeros, por ser todos "encantadores". Eso sí, palabras especiales tuvo para Verónica Forqué, a la que señaló como su ganadora incluso antes de que decidiera participar en el concurso.

La aludida, por su parte, destacó la inteligencia de su compañera Samantha, aunque esta señaló otro de sus aspectos: "Soy objetiva y sé que soy una catástrofe, pero al menos tengo buen tinte. No quiero talento, solo ser mediocre y un desastre. Tampoco desisto con la cocina y con mi objetivo de ser una working class legend", concluyó antes de recibir, ilusionada, los regalos del programa.