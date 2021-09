Luis Tosar, en 'El hormiguero': "No sé si podría dialogar con una persona que ha matado a un ser querido"

El hormiguero comenzó la semana con la visita de Luis Tosar, que acudió al programa de Antena 3 este lunes para presentar su última película, Maixabel, de la directora Icíar Bollaín, que llega a los cines el próximo viernes y donde interpreta a un preso de ETA.

Este viernes Luis Tosar estrena @MAIXABEL_Iciar, la última película de Icíar Bollain #TosarEHhttps://t.co/25WF2dSHsw — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 20, 2021

"Es una película inspirada en hechos reales, narra lo que ocurrió a lo largo de 20 años en los distintos encuentros entre víctimas del terrorismo y victimarios. Parte de esos encuentros son protagonizados por Maixabel (Blanca Portillo) y el ex etarra que interpreto, Ibon Etxezarreta. En resumen, es una película sobre la capacidad de perdonar, de la restauración, del proceso de paz y de que todo esto se pueda curar", explicó el invitado.

El actor se ha visto envuelto en cierta polémica por unas declaraciones realizadas sobre la entrevista que mantuvo con el etarra que da vida en el filme, y Pablo Motos quiso saber si estaría dispuesto a dialogar con una persona que podría haber matado a un ser querido suyo como hizo Maixabel con el etarra que asesinó a su marido.

"No tengo ni idea, admiro mucho a Maixabel por lo que ha hecho, creo que ha tenido una humanidad casi inabarcable, pero no sé si yo podría dialogar con una persona que ha matado a un ser querido, sinceramente", afirmó Tosar.

Pero tanto Blanca Portillo como el invitado convivieron bastante tiempo con las personas reales a las que interpretan, Maixabel y al etarra Ibon Etxezarreta: "No dormí la noche anterior a la primera vez que nos encontramos, estaba aterrorizado porque no sabía qué tipo de persona me iba a encontrar", señaló el actor.

"Me encontré con una persona que, seguramente, no tenía nada que ver con la del año 2000, una persona que ha sabido dar la vuelta a su vida, capaz de arrepentirse, de pedir perdón y de empezar un nuevo camino prestando su ayuda, con la intención de que nuestros hijos y nietos no tengan que vivir algo así", añadió.

El presentador también quiso saber cómo fue el rodaje de la película, dada la temática tan delicada: "Blanca Portillo y yo no nos cruzábamos en el rodaje hasta el punto del encuentro entre Maixabel y Etxezarreta", recordó el invitado.

"Fue el momento más mágico que yo he vivido rodando algo en mi vida. El estado de tensión que se creaba en el tiempo sabiendo que eso era el núcleo de toda la película se respiraba desde el principio", aseguró.