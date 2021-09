Telecinco comenzó su semana emitiendo, a las 20:00, un última hora de Secret Story presentado por Lara Álvarez. El programa albergó unos alegatos negativos nada destacables entre los nominados pues, de los cuatro, tres se decantaron por que el público eche a Emmy Russ; algo previsible porque Miguel Frigenti, Edmundo Arrocet y Cristina Porta conforman un sólido trío de apoyo mútuo.

Por su parte, la alemana apostó por Miguel Frigenti para que abandone la casa. Pero no fue la única acción de la reina de los realities. Si en el programa presentado por Jordi González y emitido el domingo la audiencia decidió encomendarle una misión, esta ha ido un paso más allá.

Dicho reto consiste en esconder las ovejas que le vaya entregando la organización, que cada vez serán más grandes. La primera noche, la joven recibió una pequeña oveja de plástico y la guardó bajo su ropa.

Sin embargo, la oveja de este lunes fue bastante más difícil de ocultar: se trató de un peluche bastante más grande que la primera figura. Russ acudió al cubo en el que le dieron el animal sin haberse podido preparar, por lo que la labor de esconderlo parecía difícil.

Pero la concursante reaccionó rápido y decidió fingir que se había orinado encima. Esto tenía bastante sentido, pues justo antes de ser convocada, la joven se había quejado de eso mismo al hacer su alegato negativo frente a sus compañeros: “Como les he dicho que me hacía mucho pis antes de entrar, les voy a decir que me lo he hecho encima y que por eso me he quitado el pantalón... y así puedo esconder la oveja. ¡Hago lo que sea por ganar!", dijo con seguridad.

La amo, esta viviendo esto al 100% y dando momentazos divertidos aún teniendo a casi toda la casa criticándola. #SecretUH3

pic.twitter.com/bKo14sGBAE — ¿Quién te crees que eres?¿Madonna? 🍺🕊💫 (@Osc_26) September 20, 2021

Así, se quitó sus pantalones, los mojó con una jarra de agua y en ellos envolvió la oveja. Después, se marchó corriendo para esconderla en su armario y, cuando pasó delante de los demás concursantes, varios de ellos, como Cristina Porta, coincidieron en que no se creyeron la versión de la alemana, apuntando a que se trataba de una prueba.