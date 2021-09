El Gobierno dice que Sánchez retomará su viaje a Nueva York "lo antes posible" pero su prioridad ahora es La Palma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene intención de viajar a Nueva York lo antes posible para participar en el 76º periodo de sesiones de Naciones Unidas, si bien fuentes diplomáticas han argumentado que ahora está "donde tiene que estar", en La Palma, siguiendo en persona la evolución de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, y "protegiendo a los españoles".

Así justifica el Gobierno el aplazamiento de un viaje a Nueva York de cinco días al que Moncloa había otorgado máxima relevancia, por la oportunidad que representaba para volver a poner a España en el radar de los inversiones internacionales y para que Sánchez se reencontrara, por primera vez tras el estallido de la pandemia del coronavirus, con los líderes mundiales.

No obstante, la inesperada importante magnitud de la erupción y sus consecuencias para la vida de miles de ciudadanos en La Palma hicieron al presidente cambiar sus planes en el último momento, y volar a Canarias en vez de a Nueva York, para estar "al lado de los españoles". Según las fuentes consultadas, esa ha sido la decisión "correcta".

La única previsión que tiene en estos momentos el Gobierno es que Sánchez sí estará en Nueva York el jueves para realizar su intervención ante la Asamblea General. Moncloa trabaja en estos momentos para reorganizar la intensa agenda que Sánchez tenía diseñada hasta ese momento, y que arrancaba este mismo lunes a primera hora, si bien las fuentes consultadas dan por perdidos gran parte de los compromisos.

No obstante, el Ejecutivo asegura que el hecho de que no vaya a poder participar en gran parte de los actos previstos no tendrá consecuencias para la proyección internacional de España, que Sánchez esperaba reforzar con eventos como el foro económico organizado por el magnate Michael Bloomberg sobre el Plan de Recuperación de España, que iba a ser este lunes.

Moncloa trabaja, asimismo, para tratar de posponer las bilaterales que tenía previsto mantener este lunes con el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson y el emir de Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani, si bien admiten que probablemente no será posible reagendarlas, si Sánchez llega ya cuando estos mandatarios se hayan ido.

El presidente también se ha perdido este lunes el foro 'The Climate moment', que organizaba Reino Unido como país anfitrión de la próxima Conferencia sobre el cambio climático, la COP26, que tendrá lugar en Glasgow en noviembre. Tampoco podrá asistir a la cena privada organizada por el grupo de banca de inversión Goldman Sachs con CEO de grandes firmas internacionales.

En la agenda diseñada por el Gobierno antes de la erupción volcánica, la primera cita que figura para este martes es la participación de Sánchez en la apertura del 76º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que arranca a las 9.00 hora local, las 15.00 horas en España. Su presencia dependerá de cuándo decida retomar su viaje.

Este martes también tiene agendados en Nueva York una bilateral con el nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y una entrevista en CNN con la prestigiosa periodista Christiane Amanpour, a la 13.00 hora local -19.00 horas en España-.