Europa vuelve a instar a España a resolver la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya composición lleva más de mil días caducada tras vencer el plazo de cinco años que marca la Constitución en diciembre de 2018. Es por ello que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha apremiado a los partidos políticos a ponerse de acuerdo para aprobar un nuevo Consejo, que deberá ser refrendado por una mayoría de 3/5 tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.

Esta dificultad la ha reconocido el propio Reynders ante los medios tras recibir en Bruselas a las cuatro asociaciones de jueces que hay en España, que llevan tiempo denunciando la situación de bloqueo del órgano, aunque con diferentes prismas. Mientras que la Asociación Judicial de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Independiente defienden que se reforme ya el sistema de elección de los miembros del CGPJ para que al menos la mitad de los mismos sean elegidos por los propios jueces, desde Jueces y Juezas por la Democracia (JJpD) piden desbloquearlo en un primer instante y luego "estudiar" las fórmulas de reforma.

"Cuando se necesita una mayoría cualificada no es fácil, a veces en la UE tenemos esa situación", ha comentado el comisario, que ha añadido que esto puede provocar que el proceso de renovación sea "largo" tras indicar que Bruselas no fija ninguna fecha para que se llegue a un pacto. Con todo, ha celebrado que se hayan dado ya los "primeros pasos" para la renovación, aunque las posturas del PSOE y del PP parecen todavía lejanas. Y es que los populares quieren el Gobierno se comprometa a modificar el sistema de elección para que "los jueces elijan a los jueces" –en línea con las recomendaciones europeas–, mientras que los socialistas reclaman que no "incumplan" la ley y desbloqueen ya la renovación.

"Tenemos ya los primeros resultados, parece que es posible un acuerdo con las asociaciones de jueces y hay un claro compromiso de los partidos políticos de tratar de encontrar la vía hacia una solución, pero con qué tipo de acuerdo es la cuestión que se debatirá en el futuro próximo", ha resumido Reynders, que también ha rechazado que en Bruselas haya una "preocupación real" por la independencia judicial en España. "El problema es la apariencia que eso [el bloqueo] da a los ciudadanos, que tienen un CGPJ interino y sin capacidad de nombrar a nuevos miembros", ha remachado.

En este punto, ha descartado que la Comisión vaya a emprender ningún tipo de acción contra España por la situación del CGPJ más allá de advertir de las deficiencias que eso implica, una situación que ya abordó en el informe anual sobre el Estado de Derecho, publicado en julio.

Entran en juego los fondos europeos

Tras la reunión, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación mayoritaria, Manuel Almenar, afirmó que hay coincidencia "en lo esencial" y sostuvo que la renovación de la composición del CGPJ y la de la ley orgánica del Poder Judicial –que regula el método de elección de los vocales– son dos cuestiones que van indisolublemente unidas". "No se puede pensar en una sin la otra", afirmó.

Por su parte, el viceportavoz de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, Fernando de la Fuente, dijo que el comisario "ha quedado muy preocupado". "Si la cuestión no se soluciona podrían tomar medidas desde la CE, desde Europa, contra España, porque fundamentalmente se está afectando de manera muy notable a los servicios públicos", declaró De la Fuente, quien sostuvo qque la entrega de los fondos europeos de recuperación está sometida "a que se cumplan ciertos estándares en materia europea de Justicia". Sobre una hipotética reforma para que los miembros de la carrera judicial elijan a parte de los vocales, de la Fuente dijo que es "inasumible" que se haga antes de renovar el Consejo.

"Ahora les toca mover ficha a los partidos políticos en España", apuntóel portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, que pidió a PSOE y a PP –los dos partidos cuyo voto es imprescindible para renovar el CGPJ– que acepten sus reivindicaciones "de una vez por todas" para sacar a la justicia española "del punto muerto" en el que se encuentra. "Llevamos más de 35 años con un sistema que se encuentra agotado y que no responde a los estándares europeos de independencia judicial", señaló, finalmente, la presidenta de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez.

Las instituciones europeas recomiendan que al menos la mitad de los miembros del órgano de gobierno de los jueces sean elegidos por los miembros de la carrera judicial. En el caso del CGPJ español, está compuesto por veinte vocales. De ellos, la Constitución atribuye la elección de cuatro al Congreso y de otros cuatro al Senado, quedando los 12 restantes sujetos al mecanismo de elección que se establezca en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Entre 1980 y 1985, esa docena de vocales los elegían los miembros de la carrera judicial, pero desde entonces se votan también en el Congreso y en el Senado. La actual fórmula, fruto de un pacto entre PSOE y PP, contempla que las Cámaras votan a los vocales a partir de una terna elaborada por las asociaciones judiciales.