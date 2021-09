L'Ajuntament de València donarà suport al veïnat de Poble Nou que reivindica comptar amb banda ampla d'internet

Fuset ha explicat als representants del veïnat les diverses accions dutes a terme en l'Ajuntament per a aconseguir es que es puga completar el mapa de banda ampla, que en l'actualitat frega el 98 per cent del terme municipal de València, al conjunt de la ciutat, segons ha informat l'administració local en un comunicat.

El consistori ha destacat que amb la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19 ha intensificat la pressió sobre les empreses de telecomunicacions, "que en el marc legal estatal són les responsables de subministrar la connectivitat en les llars a la ciutadania", per a aconseguir que la banda ampla arribe a tot el terme municipal.

L'Ajuntament ha precisat que s'ha establit "una intensa ronda de contactes" amb les empreses de telecomunicacions i ha apuntat que en les reunions mantingudes es va abordar la situació de Poble Nou. L'administració municipal ha assegurat que eixa ronda continuarà oberta fins a la resolució definitiva del problema.

Pere Fuset ha celebrat que en els últims mesos la bretxa digital dels pobles de la ciutat s'haja reduït i ha destacat que clàusules com les del nou contracte de telecomunicacions hagen afavorit aquest fet. No obstant açò, ha assenyalat que situacions com la de Poble Nou o la Devesa del Saler centren ara les accions de la Regidoria d'Agenda Digital en aquesta matèria.

L'edil ha apuntat també que la participació al costat de la Generalitat valenciana en la declaració d'interés per a l'extensió de la banda ampla oberta pel govern d'Espanya hauria de permetre que aquest arribe al cent per cent del territori en els terminis previstos pel pla Espanya Digital 2025, en afavorir la detecció de les poques zones blanques encara presents a la ciutat.

Fuset ha precisat que l'objectiu és que a València es reduïsquen els terminis al mínim. "Seguirem fent tot el que estiga en les nostres mans perquè internet siga un dret a València i que les empreses de telecomunicacions així ho entenguen", ha subratllat.

El regidor ha oferit la seua col·laboració als veïns de Poble Nou per a detectar solucions tècniques alternatives que puguen fer més còmoda l'espera fins a la implantació definitiva de la fibra.