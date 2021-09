Cvirus.- Castelló avança cap a nivells de prepandèmia en l'ús del transport públic

Més de 2,8 milions de viatgers han utilitzat aquest any el servei de transport públic urbà de Castelló -autobús i TRAM-, mentre que el servici municipal de préstec de bicicletes, Bicicas, acumula més de 423.500 viatges i quasi 6.000 usuaris. Són dades dels huit primers mesos de 2021 -de gener a agost-, condicionats encara pels efectes de la Covid-19, però que avancen cap a nivells d'ús de prepandemia després d'un 2020 de descens d'ús generalitzat.

Durant 2020 es van haver d'adaptar els serveis a les restriccions vigents, amb reduccions de fins al 50 per cent del servici de bus en algunes dates i el posterior reforç de les línies que anaven als centres sanitaris; i fins i tot el tancament puntual del Bicicas, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

"En la Setmana de la Mobilitat, impulsem i reivindiquem l'ús de l'autobús i de la bicicleta per als desplaçaments per la ciutat, com a maneres de transport sostenibles, saludables i segures", ha explicat el regidor de Mobilitat Sostenible, Jorge Ribes. "Ens alegrem de la progressiva recuperació de l'ús del transport públic, perquè garanteix una mobilitat segura, que està subjecta a la normativa anticovid i que compleix les mesures de prevenció i protecció davant el coronavirus", ha ressaltat l'edil.

Quant a les dades d'ús del servei de transport públic urbà, els més de 2,8 milions de viatgers d'enguany es desglossen en: 1,8 milions que han utilitzat l'autobús per als seus desplaçaments per la ciutat, i l'altre milió han fet ús del TRAM. De gener a agost de 2021, el mes amb més viatgers en transport públic ha sigut juny, amb més de 439.000, que és la xifra més alta d'ús des d'abans de la declaració de l'estat d'alarma.

En aquesta edició de la Setmana de la Mobilitat a Castelló, que incideix en una mobilitat sostenible, saludable i segura, s'ha impulsat una acció per a visualitzar l'aposta pel transport públic, amb un carril provisional que estarà habilitat fins al dimecres 22 de setembre. Es tracta de la senyalització d'un carril de la Ronda Mijares i Ronda Magdalena, fins al carrer Cerdán de Tallada, amb preferència per a l'autobús.

BICICAS

Respecte al Bicicas, també es recupera progressivament el nombre de viatges, així com el d'usuaris. El pic d'ús en el que va d'any va ser al maig, amb 65.600 viatges, en línia amb alguns dels mesos de finals del 2020 i de prepandèmia.

"Les dades d'ús del Bicicas demostren que cada vegada es torna a confiar més en la bicicleta com a forma de desplaçament segur en distàncies curtes i mitjanes. La ciutadania utilitza més aquest servici municipal, i així contribuïm entre tots a propiciar una mobilitat més sostenible", ha assegurat Ribes.

En aquest sentit, el regidor ha reivindicat les accions dirigides a fomentar la mobilitat urbana sostenible i afavorir la transició cap a un model de ciutat més verda i ha destacat els prop de 100 quilòmetres de via ciclista que té la ciutat.