El Consell i la FVMP oferiran formació en competències digitals en municipis afectats pel despoblament

El conveni té per objecte formar en competències digitals a persones que residisquen en municipis amb el risc de despoblació que, a causa de l'evolució de la societat digital, i en no disposar de les competències digitals oportunes, es puguen trobar dins de la bretxa digital que açò genera, segons ha indicat la Generalitat en un comunicat.

Entre les activitats que ha desenvolupat la Direcció general de Lluita contra la Bretxa Digital destaquen l'alfabetització digital, formació en xarxes socials, comunicació electrònica amb l'administració o qüestions relacionades amb els negocis. Totes elles es duran a terme durant l'any 2021 i formen part del programa de ciutadania digital engegat per la Direcció general de Lluita contra la Bretxa Digital.

Durant la firma del conveni, la consellera d'Innovació, Carolina Pascual, ha assegurat que la formació és una estratègia "imprescindible" per a la lluita contra la bretxa digital, perquè "la falta de competències digitals pot ser un motiu d'exclusió, tant laboral com a social".

Així mateix, Pascual ha destacat el compromís del Consell "amb una innovació inclusiva, que no deixe a ningú arrere". "Aquest Govern té molt present la importància que té l'engegada d'aquestes accions formatives en competències digitals, en municipis de la Comunitat Valenciana afectats pel despoblament", ha defès.

Per la seua banda, el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Rubén Alfaro, ha agraït la implicació de la Conselleria d'Innovació en aquest projecte que suposa "un gran avanç per a la inclusió digital de les poblacions valencianes afectades pel despoblament".

ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Carolina Pascual ha avançat que seran més de 100 cursos en els quals es formaran al voltant d'un miler de persones que resideixen en municipis amb el risc de despoblació, per al que es comptarà amb la col·laboració de l'Agenda Valenciana Antidespoblament (Agenda Avant) per a donar suport i assessorament als municipis en l'execució de les accions formatives.

"Des del Consell volem millorar la qualitat de vida d'aquests municipis, i per un altre, millorar les competències digitals dels seus veïns, per a afavorir la seua inclusió digital i la promoció de la seua inclusió social", ha apuntat.

Les activitats de formació es dirigeixen a persones amb diferents perfils, establint-se com a principal grup el de persones que resideixen en municipis amb el risc de despoblació i que manquen de competències digitals que els facilite la seua inclusió digital. Les accions formatives que contempla aquest conveni seran impartides tant en modalitat presencial com a online, i es realitzarà en grups xicotets per a poder assegurar el suport a l'alumnat.

Per a finalitzar, Pascual ha destacat la necessitat que el treball de formació que s'està duent a terme amb diferents cursos és "fonamental en la necessitat d'integrar a tota la societat valenciana en la transformació digital, apostant per aquesta formació en competències tecnològiques de tota la ciutadania, perquè de res serveix un progrés tecnológic si les persones es queden arrere".

Les matèries que formen part del contingut formatiu de les accions a impartir tenen com referència el Marc Valencià de Competències Digitals (DIGCOMP-CV), i pretenen donar a conéixer les utilitats més pràctiques que es poden realitzar a través del món digital des de la gestió i administració de xarxes socials, personals o de negocis, a la realització de tràmits amb l'administració local.