Los deportistas María Peláez y José Manuel Quintero protagonizan dos nuevas actividades del programa Mentor 10

En un comunicado, la Junta de Andalucía informa de que María Peláez se desplazó el pasado viernes hasta el Centro Deportivo Hytasa de Sevilla para dar una charla y participar también con una parte práctica con 28 chicas del Club Natación Sincro Sevilla.

La malagueña forma parte de un exclusivo club en la historia del deporte olímpico femenino español, junto a Arantxa Sánchez Vicario, María José Rienda, Pilar Fernández y María Vasco, con cinco participaciones olímpicas, tras competir en Pekín 2008. Fue la primera campeona de Europa júnior de la natación española, con 13 años, y la primera campeona de Europa Absoluta, al colgarse el oro aquí en Sevilla en 1997 en los 200 mariposa. "Una gran mentora con una gran historia deportiva detrás", añade.

En este marco, Peláez ha señalado en su intervención que para ser un buen deportista "es muy importante la constancia, tener un objetivo, hacer mejor hoy la figura que no nos salía ayer, por ejemplo". "Esa superación personal sólo se vive en el deporte, tener ambición por lograr esa meta que nos hemos marcado", agrega.

"Fui capaz de entrenar tantos años durante cinco o seis horas diarias, porque me gustaba lo que hacía, el deporte nos enseña cosas que nos van a servir para cuando ya no lo practiquemos. Y para eso también es fundamental el poder combinar deporte con los estudios, que hizo que para mí fuera menos difícil mi retirada deportiva", destaca también Peláez.

En la actividad estuvieron presentes el jefe del Gabinete de Eventos Deportivos y Programas, José Lago, en representación de la Consejería de Educación y Deporte; el director del Distrito Cerro-Amate, Luis Gómez, y la presidenta Club Natación Sincro Sevilla, María del Mar Martínez.

Una vez finalizada la charla se realizaron unos ejercicios prácticos propuestos por María Peláez a las chicas presentes en la actividad, que se llevó a cabo en la piscina de la instalación deportiva sevillana.

Por su parte, Quintero ha protagonizado la segunda actividad del programa durante el fin de semana, en la localidad sevillana de Utrera, en la que dio una pequeña charla contando sus inicios en el deporte y después, con 22 jóvenes del Club Deportivo Poseidón local, participó en un mini triatlón en la piscina cubierta municipal y la pista de atletismo de las instalaciones de Vista Alegre.

El acto ha contado con la presencia de la delegada territorial de Educación y Deporte en Sevilla, María José Eslava; el concejal de Deportes de Utrera, Daniel Lirias, y el presidente del Club Deportivo Poseidón, Antonio Manuel Romero Arispón.

Eslava ha animado a los presentes en la actividad a seguir "el ejemplo de José Manuel, ya que el deporte ayuda a desarrollar habilidades y a interiorizar valores universales como el respeto, el espíritu de superación, la humildad o la igualdad". "Desde la Consejería promovemos el esfuerzo, el compromiso y la solidaridad como vías para alcanzar un futuro mejor para todos e impulsamos la formación de talentos deportivos. Y José Manuel es un gran ejemplo de todos estos valores", recalca.

Quintero ha señalado en su intervención a los chicos presentes que "tan importante como el deporte es la educación, la formación diaria". "No podéis excusaros que no se puede estudiar al mismo tiempo, son dos cosas que se pueden compaginar al mismo tiempo, yo lo he hecho", incide.

Quintero, que agradeció a la Consejería la oportunidad de poder participar en el programa 'Mentor 10', destaca también que todo lo que está logrando se lo debe "al deporte, a la superación continua y gracias también a la ayuda de mi familia". "El deporte fue lo que me devolvió la sonrisa y al Quintero de antes, el que me puso unos grandes objetivos por los que luchar, el que ha hecho que me levante cada mañana con ganas de comerme el mundo", recalca.

'MENTOR 10'

El Programa 'Mentor 10' es un proyecto estratégico que lleva de manera progresiva y en diferentes niveles la formación en valores y la promoción de los hábitos saludables a la población en edad escolar y, al mismo tiempo, constituye un impulso notable para la formación de los talentos deportivos andaluces, gracias a 21 mentores que les guiarán en la fase inicial de sus trayectorias deportivas.

Se trata de que los niños y jóvenes que participen en este proyecto tengan la referencia de personas que han pasado por el mundo del deporte de élite, por el éxito y que lo han hecho, además, desde la base.

Además de María Peláez y José Manuel Quintero, los deportistas que pertenecen a este programa en su tercera edición y que son mentores del deporte andaluz son Blanca Manchón, María Pérez, José Manuel Ruiz, Carolina Marín, Fátima Gálvez, Damián Quintero, Carlos Marchena, Berni Rodríguez, Lourdes Mohedano, Regino Hernández, María Pujol, Carmen Martín, Adrián Gavira, Josué Brachi, Juan Bautista Castilla 'Chamba', Emilio Martín, Celia Jiménez, Carmen Herrera y Rubén Alcántara.