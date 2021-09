La Policía de Santander denuncia a 41 personas por beber en la calle, a 15 por la mascarilla y a tres bares

La Policía Local de Santander ha denunciado este fin de semana a 41 personas por beber en la calle, a 15 por no usar la mascarilla cuando no hay distancia y a tres establecimientos hosteleros por no cumplir la normativa.