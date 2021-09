La Rinconada aboga por una "marca Sevilla emprendedora" y reivindica su papel en el tejido económico e inversor

Conducidas por el periodista Juan Carlos Blanco, el alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, ha sido el encargado de abrir este ciclo, y ha desgranado los proyectos empresariales, las inversiones, políticas sociales y el desarrollo del municipio.

La edil de Economía y Hacienda, Raquel Vega, encargada de introducir el acto, ha explicado que este programa "es un espacio de pensamiento propositivo, pendiente de modelos de éxitos de gestión pública y privada, para generar alianzas e intercambios y captación de inquietudes".

La primera parte del coloquio ha tratado sobre la pandemia, cómo ésta ha afectado al municipio y cómo está siendo la vuelta a la normalidad.

LA PANDEMIA

Javier Fernández ha señalado en ese sentido que los datos de contagios son los más bajos desde que empezó la pandemia, con 35 casos por 100.000 habitantes, es decir 14 casos de contagios en 14 días, un solo contagio diario de media.

Al punto, el primer edil ha defendido que el Ayuntamiento, tras comenzar la pandemia, impulsó dos convocatorias de ayudas al comercio y a establecimientos y negocios cerrados por la pandemia.

"Hemos hecho las cosas con criterio, con un modelo sencillo consistente en no gastar lo que no se tiene. Estoy convencido de que no estamos en una crisis económica como tal, sino una pandemia que ha parado la economía", ha dicho el alcalde, defendiendo las medidas del Plan Provincial Contigo y de Reset, el plan municipal de reactivación económica. "Tenemos que estar al lado de la gente a corto plazo, pero sin dejar de lado nuestro proyecto progresista de futuro".

El alcalde también ha destacado el papel del "Ayuntamiento fuerte" como "motor para la sociedad", considerando en paralelo que "La Rinconada y Sevilla ya se comportan como un área metropolitana porque existe un ciudadano metropolitano".

EL EMPRENDIMIENTO

"Esto va de prioridades, el tema de creación de empleo y de fomento del emprendimiento tiene que ser una prioridad, Sevilla tiene que asentar una marca, la Sevilla turística ya la tiene, pero tenemos que crear la marca Sevilla emprendedora y La Rinconada tiene un papel fundamental para emprender y atraer empresa. La política social mejor que puede haber es la política que crea empleo estable y de calidad, esa es la mejor política de izquierdas, porque da economía y bienestar social a las familias para su proyecto de vida", ha enfatizado.

Javier Fernández ha destacado el modelo "exportable" del municipio como facilitador y aliado de emprendedores y empresas, a través de una administración "ágil, seria, pero sin olvidar las garantías medioambientales" y ha mencionado casos de éxito en el municipio como Ryanair, Coca Cola, Herba, el nudo logístico de Majaravique, así como el potencial de la localidad en el sector agroindustrial.

En cuanto al proyecto de la izquierda, Fernández ha opinado que el espacio de la izquierda, a mayores de la educación y la sanidad pública, universal y gratuita, es "el espacio verde". En ese sentido, ha señalado que La Rinconada lleva muchos años trabajando en eso, con red de carriles bici, fomento del transporte urbano, bolsas de zonas verdes, proyectos de eficiencia energética y un desarrollo sostenible.

"La Rinconada ha construido muy ordenadamente, antes de comenzar nuevas zonas urbanísticas garantizamos plazas escolares, sanitarias, centros de salud, parques. Nos hemos convertido en un banco de buenas prácticas, sin deudas, un municipio en constante evolución, acogedor y que trabaja para que la juventud no tenga que irse fuera a hacer su vida".

Por último, el alcalde ha expresado donde estará el municipio en 2030 y ha afirmado que "el legado es seguir avanzando por todos y cada uno de los caminos trazados. Más sostenible, fortaleciendo todos los sectores, siendo referente en el sector logístico, profundizando en calidad de vida* una ciudad amable, que no hace aspavientos". "Cambiar la vida a la gente, eso es poder. Decimos y hacemos lo que prometemos. Y la gente lo sabe. Ese es nuestro camino, el poder sólo me interesa para cambiarle la vida a la gente".