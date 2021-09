Juan Peña recibe el alta hospitalaria tras dos semanas ingresado por coronavirus: "Es lo peor que he vivido en mi vida"

Juan Peña ha recibido este lunes el alta tras pasar dos semanas hospitalizado a causa de la Covid-19. El cantante informó de su situación el pasado 16 de septiembre a través de un post en Instagram, donde definió su batalla contra la enfermedad como "un infierno", y en el que advirtió de la importancia de vacunarse, pues él se contagió mientras permanecía a la espera de recibir la segunda dosis.

Visiblemente contento, el artista ha explicado a los reporteros de Europa Press que ya está prácticamente recuperado de su pulmonía. "Agradezco a la sanidad, a los medicos del Ramón y Cajal por cómo me han atendido y me han cuidado. Ahora a casa a recuperarme", ha avanzado.

"Ha sido un susto terrible. No sabía que esto pudiera ser tan malo. Es lo peor que he vivido en mi vida. No podía respirar. Levantarme de la cama para ir al baño ha sido infernal", ha aclarado el cantante, que espera "dejar esta pesadilla atrás" ponerse "fuerte". "He llorado mucho, pero soy muy cristiano y me aferro a Dios", ha añadido al recordar que no pudo estar presente en los cumpleaños de su mujer y su hijo.

Peña ha asegurado que, durante su estancia en el hospital, en la que llegó a perder cerca de 10 kilos, temió por su vida: "Lo he pasado muy mal". Por ello, tal y como ya hizo a través de su publicación en Instagram, ha animado a la población a confiar en la palabra de los expertos: "Creo en las personas que están preparadas y se tiran horas y horas para sacar fármacos".

Peña sufrió neumonía en sus dos pulmones, motivo por el que ahora tiene que recuperarse poco a poco y ser cauto en sus ensayos, pues se prepara para volver a los escenarios el próximo mes de octubre. "Quiero cantar. No puedo cancelar, tengo que currar. Tengo que andar también, e irme unos días al campo y a la finca, con el aire puro", ha explicado.

El cantante también ha informado de su recuperación en Instagram. "Casi dos semanas con este virus donde he vivido los peores momentos de mi vida; hoy podré volver a casa a terminar de recuperarme; cuando me han dicho que me dan el alta es la mayor satisfacción que podía sentir. Gracias por vuestros mensajes de cariño, apoyo y oraciones, no podía imaginar tanto bueno por parte de personas que sin conocerme me han mandando su buena energía y optimismo así me lo ha trasladado la familia", reza el texto su último post.

"Por favor cuídense; yo deseando ponerme fuerte que quiero volver a trabajar y a seguir luchando. Cositas de la vida que nos ocurren. No veo el momento de llegar a casa y estar con los míos", ha zanjado.