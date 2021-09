Jutgen un home per intentar matar al seu pare ancià d'una palissa després de revelar-li el seu fill que abusava d'ell

VALÈNCIA, 20 (EURPA PRESS)

Fiscalia demana 9 anys d'anys de presó per a un home al que acusa d'intentar assassinar el seu pare, malalt de càncer de pulmó, a qui va propinar una palissa després que el seu fill de nou anys, nét de la víctima, li confessara que l'avi abusava sexualment d'ell. L'ancià finalment va morir quatre mesos després de l'agressió després d'haver-se recuperat de les ferides.

No obstant açò, l'acusació particular, exercida pels germans de l'acusat, demana 22 anys de presó per un delicte d'assassinat en entendre que sí que va haver-hi "un clar intent" de matar-lo i que va ser la palissa el que va provocar la desestabilització de la malaltia del seu pare i la seua mort prematura. A més, manté que l'agressió es va cometre amb acarnissament, traïdoria i abús de superioritat. No obstant açò, la defensa creu que la víctima va morir de mort natural per la seua malaltia crònica i demana tres mesos de presó per un delicte de lesions.

El juí ha arrancat aquest dilluns a l'Audiència de València amb la selecció del jurat popular, que ha de decidir ara en quin grau l'home va morir a conseqüència dels colps o si la mort va ser deguda a les patologies prèvies que patia.

L'agressió, segons el relat de Fiscalia, es va produir el 2 de març de 2016 després que el menor li explicara a l'acusat que el seu avi, de 75 anys, li sotmetia a tocaments i altres actes de caràcter sexual. L'home va anar aleshores fins a la casa del seu pare en la localitat valenciana de Torrent per a demanar-li explicacions. Una vegada allí, va entrar en el saló i va tancar les portes perquè no ho veren les dos persones que cuidaven del seu pare i li va recriminar els abusos alhora que li deia: "T'he de matar".

Així, sense possibilitat que avi es defenguera per la seua edat i estat de salut ni tampoc poguera demanar ajuda, li va propinar punyades i patades en el cap i en el tòrax amb una intensitat tal per a matar-lo o perquè aquesta agressió li causara la mort i li va deixar estès al terra en "un toll amb sang".

Per açò, qualifica els fets com a constitutius d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa, amb l'agreujant de parentiu i els atenuants d'arravatament, en considerar que tenia les capacitats congnitives i volitives lleument alterades per l'estrés generat en escoltar els abusos que patia el seu fill; i de confessió, ja que el processat va acudir a la Policia sobre les 20.50 hores.

La víctima va ser traslladada a l'hospital, on va romandre 41 ingressat a l'UCI, 13 en planta i 68 dies impedit, en total 122 dies de curació. No obstant açò, va morir quatre mesos després de l'agressió, el 5 de juliol de 2016. Per açò, demana també indemnitzar als seus hereus amb 11.920 euros.

AGRESSIÓ BRUTAL

Per la seua banda, l'acusació particular assenyala que sí que va haver-hi "un clar intent" de matar el pare ja que es va assegurar de tancar ben totes les portes i es va encertir que "no hi havia ningú" que poguera evitar l'acció. Així, assenyala que aquesta "brutal agressió" va ser el que va originar "un ràpid deteriorament que va desestabilitzar totes les patologies" i, per tant, hi ha "un clar nexe causal". Per açò, demana 22 anys i sis mesos de presó per un delicte d'assassinat i alternativament 18 anys i 9 mesos per un delicte d'homicidi.

Per contra, la defensa creu que la mort de la víctima va ser natural per l'evolució del càncer que patia i demana tres mesos de presó per un delicte de lesions amb l'eximent incompleta d'alteració psquíca en conéixer de "forma brusca" els abusos que patia el seu fill i l'atenuant de confessió, i falta de dilacions indegudes.

Així, assenyala que va ser en tornar amb cotxe a la seua casa després d'arreplegar al xiquet del col·legi quan aquest li va explicar "el secret" que patia abusos per part de l'avi. En arribar a casa va demanar al xiquet que se li explicara a la mare i el menor va detallar tots els abusos sexuals.

En escoltar-ho, el processat "es va sumir en un estat d'ofuscació" i es va dirigir al domicili per a demanar explicacions al seu pare i "sense poder controlar els seus impulsos" li va agredir, però sense usar arma alguna. La defensa insisteix que aquesta reacció va ser conseqüència del "estrés agut" que li va provocar conéixer els abusos el que "li va reduir la seua capacitat de control" i li va portar a cometre "aquesta acció lesiva de forma irrefrenable" i que a més en l'atac també li va influir l'epilèpsia que pateix des de la infància.

La defensa assenyala que un jutjat de Torrent va obrir un procediment per a investigar aquests abusos i que el xiquet va ser tractat pel servei d'atenció a menors en 2016, que va dictaminar que els fets són "creïbles".