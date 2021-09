Baldoví reclamarà la millora de l'infrafinançament i l'"agenda del tren" en les seues reunions per als PGE

Així s'ha referit aquest dilluns en la seua visita a Alacant en la qual ha estat acompanyat pels regidors a l'Ajuntament, Natxo Bellido i Rafa Más.

En primer lloc, Baldoví ha assegurat l'infrafinançament que pateix la Comunitat encara que ha assenyalat que "es pot remeiar" a través dels PGE, amb transferències o mitjançant inversions territorialitzades.

"El nostre estatut aprovat per una àmplia majoria diuen que les inversions territorialitzades han d'estar al voltant del nostre pes demogràfic, que és del 10%", ha asseverat.

Així, Baldoví ha afirmat que estaran molt atents i seran molt crítics amb aquest assumpte perquè "Alacant sempre acaba sent eixe territori que es queda molt per davall de la mitjana estatal en inversió".

"AGENDA DEL TREN"

El segon tema que abordarà està relacionat amb "l'agenda del tren", per la qual cosa ha lamentat que encara continuen els problemes per a desbloquejar la cessió de terrenys d'Adif situats al costat de Casa Mediterrani i Avinguda d'Elx o la connexió de tren amb l'aeroport.

"Encara no es permet que Alacant tinga una permeabilitat de la ciutat amb la zona marítima que ara mateix les vies obstrueixen. Un altre dels problemes és la via d'accés al port o la connexió de l'aeroport", ha afegit.

En concret, sobre l'aeroport, ha criticat que la tramitació de la connexió "va molt lenta" i tenen poques notícies sobre aquest tema. A més s'ha mostrat preocupat per tindre "el pitjor rodalies del país" que es caracteritza per "tindre una alta taxa d'incidència per impuntualitat o suspensió de vies". "S'ha tingut poca inversió aquests anys", ha manifestat.

Igualment, la coalició ha qualificat aquest dilluns com a "catastròfic" per la cancel·lació d'onze rodalies en menys de cinc hores i dos demores de prop de 20 minuts. "La situació del servei de proximitat de Renfe està sent insostenible. El coordinador del servei de proximitat en el territori valencià, Juan Carlos Fulgencio, pareix que està cobrant diners públics per a continuar desmantellant un servei fonamental", ha arremès la diputada de Compromís, Papi Robles.

AGENDA DE REIVINDICACIONS

Per la seua banda, Natxo Bellido ha agraït a Joan Baldoví la tasca que realitza per a defendre els interessos d'Alacant i ha insistit en la necessitat de cedir els terrenys de la casa del mediterrani, per la qual cosa ha sol·licitat pactar una agenda de reivindicacions, al mateix temps que ha demanat al bipartit deixar "les batalletes absurdes" i que se sume a les demandes dels ciutadans.

"En les últimes setmanes el bipartit ha protagonitzat batalletes absurdes i els demanem que ho deixen perquè fan el ridícul i que deixen treballar en el Pla Edificant i en el Pla Convivint", ha asseverat.