Rescaten un home després de més de 24 hores desaparegut en el camí 'Revienta suelas' de Requena

Aquest diumenge pel matí, una dona va denunciar la desaparició després que el seu marit isquera a fer una passejada el dissabte des d'un hotel situat a la urbanització San José de Requena, informa l'institut armat.

El dispositiu de cerca, format per diverses patrulles al costat del servei aeri, va aconseguir localitzar i auxiliar al desaparegut sobre les cinc de la vesprada de la passada jornada.

Aquest home, de nacionalitat romanesa, es trobava desorientat, assedegat, descalç i amb nombroses ferides causades per una caiguda, per la qual cosa va ser traslladat a l'Hospital de Requena per a la seua assistència mèdica.