Detingut un home per difondre entre els seus contactes imatges de contingut sexual d'una coneguda

Els fets haurien ocorregut quan la jove va enviar a través d'una aplicació de missatgeria instantània a l'home, conegut seu, diverses fotografies i un vídeo de contingut sexual, amb la finalitat de que únicament les tinguera ell, segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat.

No obstant açò, pel que sembla, l'home va reenviar aquests arxius a alguns dels seus contactes sense el consentiment de la dona. Per aquest motiu, els agents, una vegada han tingut coneixement dels fets, han detingut al jove com a presumpte autor d'un delicte de revelació de secrets.

L'arrestat, sense antecedents policials i d'origen espanyol, ha quedat en llibertat després de ser sentit en declaració i ser advertit de l'obligació legal de comparéixer davant l'autoritat judicial quan siga requerit.

'SEXTING'

Amb motiu d'aquesta operació, la Policia Nacional recorda que el 'sexting' és una pràctica que consisteix en l'enviament de fotografies i vídeos de contingut sexual o eròtic, de forma voluntària, a través d'Internet, el mòbil o altres tecnologies.

El cos alerta que algunes de les conseqüències d'aquesta pràctica poden ser la pèrdua del control de la imatge, el ciberassetjament, la extorsió sexual o el 'grooming'. A més, remarca que la difusió d'imatges de tercers sense el seu consentiment està contemplada com un delicte en el Codi Penal.

Per a evitar ser víctima d'aquest tipus de delictes, la Policia ofereix una sèrie de consells, entre ells no realitzar imatges d'aquest tipus, eliminar la fotografia o vídeo del dispositiu i, en cas de patir aquest delicte, denunciar els fets.