La "incertidumbre" golpea a las personas evacuadas en La Palma: "No lo puedes parar, se come todo"

"No sabemos cuánto tiempo tenemos que estar fuera ni cuanto tiempo va a durar el volcán, y no lo puedes parar, se come todo", señala a Europa Press Marta, vecina de Las Manchas, cuya casa se encuentra en la "zona cero" de la erupción, a apenas un kilómetro y medio.

Desde el acuartelamiento de El Fuerte, en Breña Baja, donde se encuentra acogida, comenta que la erupción les "cogió de improviso" porque, aunque sabían que iba a haber erupción "sí o sí" la isla aún se encontraba en 'semáforo amarillo'.

"Te lo esperas pero no te lo esperas y supuestamente no iba a ser pero la naturaleza es así", destaca.

Afirma que pese a todo, tenían los coches, la documentación y los bolsos preparados porque sus padres ya vivieron las erupciones del Teneguía y el San Juan estaban convencidos de que "iba a ocurrir", y aunque es "impresionante y bonito" de ver el volcán erupción, lamenta que "ha hecho muchos destrozos", con muchas viviendas afectadas. "A mí no me ha llegado pero a otros familiares sí", indica.

Frente a quienes resaltan las bondades de la erupción desde el punto de vista geológico o turístico, señala que los palmeros la ven "de otra manera" porque les "afecta de lleno" y encima no se sabe cuando va a terminar.

Marta comenta que seguirá en El Fuerte mientras dure la erupción porque no tienen "adonde ir" y aunque la acogida "es excelente", no dejan de ser unos cuarteles y hay mucha gente.

Por ahora, la colada de lava ha arrasado cultivos, una escuela unitaria, y unas 100 viviendas en los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane, y desciende hacia el oeste hasta la costa de Los Llanos y Tazacorte.