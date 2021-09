Puig espera avançar amb Moreno en finançament autonòmic i en la relació amb Andalusia

Puig (PSPV), en declaracions als mitjans a Sagunt, ha destacat que la reunió amb Moreno (PP) és "en si mateixa un fet positiu" per a establir llaços i sinergies i millorar la relació entre les dos comunitats autònomes.

"Tant Andalusia com nosaltres partim d'una situació d'infrafinançament i necessitem més prompte que tard que s'actue d'acord amb la llei, que es canvie i s'adeqüe a principis de justícia i equitat", ha defès sobre la reforma del sistema de finançament autonòmic.

Per a aconseguir-ho ha confiat que la Generalitat i la Junta comparteixen un "espai comú" i no plantegen aquesta reclamació com frontisme al Govern, sinó com "una exigència que hi haja equitat en el tracte". Ha destacat així que hi ha "punts importants de coincidència" i que en això treballaran aquest dimarts.

També ha remarcat que els presidents representen a les comunitats, "no als partits", i ha rebutjat la partidización de les institucions "que es fa moltes vegades i és molt negativa". Al seu juí, reunir-se amb un baró 'popular' és un senyal positiu que s'entenga el respecte com a clau fonamental de la convivència.

"Està ben que s'expresse que és possible dialogar sempre, a partir d'ací veurem què punts de coincidència hi ha en finançament", ha exposat, a més d'aprofundir en els elements de relació econòmica entre Andalusia i la Comunitat.