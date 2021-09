Cvirus.- La Generalitat espera relaxar les restriccions a final de mes i estudia el passaport COVID per als bars

També ha garantit que s'obrirà un procés de diàleg amb els sectors de l'hoteleria i l'oci per a "veure on es pot implantar i en quines condicions" el passaport COVID, que veu com un bon instrument per a garantir la seguretat dels ciutadans.

Puig, en declaracions als mitjans en dos actes a Sagunt i València, ha explicat que els experts i la Conselleria de Sanitat avaluen aquesta setmana com flexibilitzar les restriccions, encara que de moment no hi ha data per a la comissió interdepartamental COVID que ha de reunir-se aquesta setmana.

Una normalitat que ha insistit que ha de ser "millorada" a partir de tot l'après aquest any i mig, dins del full de ruta previst de "normalització millorada i obertura progressiva" iniciada amb "cautela" fa tres setmanes.

Per a açò ha celebrat que la incidència acumulada continua baixant mentre avança la vacunació, destacant l'"experiència interessant" d'aquest diumenge de vacunar sense cita prèvia a l'estadi de Mestalla abans d'un partit del València CF. Es tracta de buscar a totes les persones que encara no s'han vacunat perquè "va a favor d'ells, de la seua família i de tota la societat".

Després d'escoltar alguns "testimoniatges impactants" en aquest procés, ha apel·lat a no rebutjar la vacuna perquè "la majoria de joves que han mort ha sigut perquè no s'han vacunat" i si l'última onada de la pandèmia s'haguera produït sense immunització "hauríem de lamentar milers de persones mortes". Ha confiat així a poder arribar al 90% de valencians amb pauta completa en els pròxims dies.

EL PASSAPORT COVID, "UNA SOLUCIÓ PER A OBRIR MÉS RÀPID"

Sobre la possibilitat de demanar el passaport COVID en bars i restaurants, Puig ha garantit que estan disposats a dialogar-ho amb aquests sectors i ha recordat que s'ha implantat en molts països d'Europa. "És una solució per a obrir més ràpid i amb menors restriccions, i en eixe àmbit anem a treballar", ha asseverat.

En qualsevol cas, ha descartat aplicar-ho de forma singularitzada i ha subratllat que la pandèmia no ha acabat i no es poden fer "trampes al solitari": "No podem pensar que tornem a estar com estàvem perquè hem de portar mascareta i hi ha persones que entren cada dia als hospitals".