À Punt s'incorpora a Dircom per a visibilitzar la seua marca a nivell nacional i internacional

Sota la figura de soci protector, la radiotelevisió pública valenciana uneix el seu nom a altres firmes de "prestigi mundial" per a donar suport a aquesta organització que pròximament complirà 30 anys i que té com objectius estratègics la responsabilitat social corporativa, el reconeixement, el desenvolupament professional i el networking, és a dir, l'acció de forjar xarxes professionals de contactes per a donar a conéixer empreses i institucions, segons ha indicat la cadena en un comunicat.

El director general d'À Punt, Alfred Costa, ha valorat "la visibilitat que tindrà la televisió valenciana en tots els esdeveniments, premis i fòrums nacionals i internacionals organitzats per Dircom".

Per la seua banda, el president de Dircom, Miguel López-Quesada, ha destacat la "satisfacció" que suposa la incorporació d'À Punt a Dircom, "tant per la importància de la pròpia institució com pel suport que va a suposar per a la nostra delegació a la Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia i també a nivell nacional".

Després d'aquest acord, la marca d'À Punt ocuparà un lloc "visible" en els esdeveniments que organitza Dircom en totes les seues seus i tindrà presència en l'entorn digital de Dircom amb més de 200.000 visites anuals i una comunitat en xarxes socials de més de 80.000 seguidors.