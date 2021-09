Un 81% de los zaragozanos demanda formación vial para patinetes y bicicletas, según un estudio sobre micromovilidad

Se trata del primer estudio sobre micromovilidad compartida realizado en Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Madrid, Sevilla y Málaga, las principales ciudades españolas que durante elúltimo año han contado con un servicio de patinetes compartidos.

Filippo Brunelleschi, Country Manager en España y Portugal de Spin, ha expuesto lo siguiente: "El estudio nos muestra una conclusión muy relevante: los ciudadanos demandan más educación vial".

Igualmente, ha resaltado que "la formación es de esencial importancia para Spin y buena muestra de ello es que este fin de semana hemos colaborado con nuestros patinetes en un taller de conducción de patinetes eléctricos organizado en Zaragoza por varias entidades en el marco de la Semana Europea de la Movilidad".

"También hemos impulsado de la mano del RACC la Spin Scooter Academy by RACC, la primera academia de conducción de patinetes eléctricos, que ya se ha celebrado en Tarragona y Madrid", ha comentado Brunelleschi.

LA MICROMOVILIDAD AUMENTA EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

El informe concluye que un 66% de los zaragozanos incrementaría su uso del transporte público si tuviera servicios de micromovilidad cerca, ya sea para llegar a su parada más cercana o de la parada a su destino final. Un dato muy alineado con la media de las ciudades estudiadas, el 70%.

Por otro lado, un 81% de los zaragozanos querría un sistema tarifario integrado conjunto de transporte público que incluyera los servicios de micromovilidad compartida, posicionándose por encima de la media (76%) y como la segunda ciudad que más demanda esta medida, solo un punto porcentual por detrás de los sevillanos.

Filippo Brunelleschi ha manifestado que "el estudio pone de manifiesto que los ciudadanos usarían más el transporte público si tuvieran servicios de micromovilidad compartida cerca". Ha considerado que "esto desmiente la falacia de que las opciones de movilidad compartida son una amenaza para el uso del transporte público y no una opción complementaria". Es más, "los datos demuestran que hasta harían incrementar su uso".

REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PATINETE ELÉCTRICO

Spin Report se ha centrado asimismo en analizar cuáles son las principales razones para utilizar los patinetes eléctricos compartidos. Según los datos analizados, se ha identificado que la ciudadanía está cada vez más concienciada con el nivel de contaminación de las ciudades. Un 62% de la población encuestada afirma que cada vez les gusta menos coger el coche por la ciudad, una cifra que en Zaragoza se mantiene muy cercana a la media (60%).

En esta línea, el motivo principal observado en todas las ciudades analizadas para utilizar el patinete eléctrico compartido se atribuye a la voluntad de reducir la contaminación (59%). Le siguen lafacilidad de aparcamiento (53%) y el hecho de poder desplazarse más rápidamente para ganar tiempo (44%).

En concreto en la capital aragonesa, la reducción de contaminación obtiene un 62%, siendo una de las ciudades estudiadas que más relevancia otorga a este aspecto. Este es un dato muy significativo a la hora de valorar cómo la opinión pública ha ido evolucionando a medida que ha habido más pedagogía del estado de la calidad del aire en la ciudad.

Brunelleschi ha subrayado que "la concepción de la ciudadanía ha cambiado y ahora preocupa mucho más la contaminación que hace unos años. Es una obligación de las ciudades dar alternativas sostenibles, ya no se piensa tanto en la facilidad de aparcamiento, sino en la calidad del aire, y se debe estar a la altura".

El Country Manager en España y Portugal ha afirmado: "Desde Spin no sólo impulsamos una movilidad limpia, sostenible y sin ruido en las ciudades, sino que también generamos cero emisiones en nuestra operativa diaria. Además de que nuestros patinetes no contaminan, contamos con una flota 100% eléctrica, y que, por tanto, no emite partículas contaminantes en la ciudad mientras ofrece su servicio".