Consistorio lanza la campaña 'No pago por sexo' ante el Día contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas

"La campaña 'No pago por sexo' se dirige a aquellos hombres que no consumen prostitución y, a través de este eslogan, pretendemos que desde su posición miren a los ojos de los que sí la han consumido y les digan que la prostitución, la trata y otras formas de explotación sexual son violencia y que no van a participar del silencio", ha subrayado la delegada de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, Adela Castaño (PSOE), quien ha presentado la iniciativa en el Ayuntamiento de Sevilla ante representantes de asociaciones de mujeres federaciones incluidas dentro del Consejo de la Mujer y del Observatorio Municipal contra la Violencia de Género.

En este sentido, Castaño ha hecho hincapié en que la campaña persigue "hacer un llamamiento a la sociedad en su conjunto y, más especialmente a los hombres, para que se impliquen y rechacen cualquier comentario, broma o abuso".

Además, esta conmemoración incluirá la Jornada 'Intervención en prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual. Buenas Prácticas', que se celebrará el próximo día 30 de septiembre en el Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes y que irá dirigida a profesionales que desde diferentes ámbitos de competencia y responsabilidad intervienen en contextos de prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual. Durante la jornada se expondrán diferentes experiencias relacionadas con la prevención, la sensibilización, la atención y la intervención a las víctimas desde diferentes instituciones públicas y entidades del tercer sector.

Bajo el lema 'Yo no pago por sexo', esta campaña se difundirá por todos los barrios de la ciudad a través de repartos de folletos en zonas comerciales y con mayor afluencia y se producirán distintos materiales con la imagen de la campaña, como carteles, postales, marcapáginas, bolsas o libretas que serán repartidos en más de 500 direcciones de Sevilla, entre otras: centros municipales, asociaciones de mujeres, centros educativos, etcétera.

También habrá mupis, banderolas o inserciones publicitarias en taxis, en vehículos de la Policía Local o en autobuses de Tussam. Asimismo, un año más, el Ayuntamiento contará para la difusión de esta campaña con la implicación fundamental de las universidades y de los principales clubes deportivos de la ciudad como Real Betis Balompié, Sevilla Fútbol Club y Real Betis Baloncesto.