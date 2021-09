Cs demana al Consell "més concreció" en les actuacions promeses per a evitar una nova DANA a la Vega Baixa

Sobre aquest tema, en una pregunta per escrit al Consell, ha recordat que quan es compleixen dos anys de "la tremenda catàstrofe" que va assolar la comarca, el Govern valencià anuncia que fia a la recepció dels fons europeus l'execució de projectes per a millorar les infraestructures davant futures inundacions.

No obstant açò, ha criticat que "la realitat és que no s'han donat detalls d'en què consistiran aquests projectes, quan es duran a terme ni tampoc de quines Conselleries dependran".

Quiles ha assenyalat que la Vega Baixa té "una sèrie de problemes estructurals per a fer front a les inundacions, la qual cosa fa que tots els veïns que resideixen en la zona estiguen en un 'sinvivir' cada vegada que s'anuncien pluges".

"No podem consentir que es repetisca l'escenari que vam viure en 2019, per la qual cosa instem el Consell al fet que explique quin és el pla B previst en cas que finalment no arriben els 700 milions d'euros procedents de la Unió Europea previstos per a destinar a la Vega Baixa", ha apuntat.

Cs també ha sol·licitat la compareixença en Les Corts del comissionat del Plan Vega Renhace, Antonio Alonso, perquè informe de l'estat de les actuacions dutes a terme fins al moment en la zona, així com del grau de compliment dels objectius i projectes adscrits a aquest pla.