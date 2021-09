Trabajar más horas, volver a la oficina o modelo híbrido: el tiempo pone al teletrabajo en su sitio

El teletrabajo ya estaba cuando llegó la pandemia de la Covid-19, ya lo hemos visto, pero ésta lo ha terminado de consolidar. Aunque ello hasta cierto punto. Después de unos meses de enorme actividad a distancia, el tiempo y el regreso de la normalidad han puesto al teletrabajo en su sitio.

No, las oficinas no van a desaparecer. Por un lado porque a muchos de los trabajadores les gusta ir a su lugar de trabajo, esto es, separar físicamente el hogar del lugar donde uno se gana el sueldo. De otro, los empresarios que, pese a todo, no se acaban de fiar. Y eso que con el teletrabajo muchos empleados están trabajando más horas.

El teletrabajo cayó hasta el 9,4% en el segundo trimestre

Lo cierto es que el teletrabajo ha caído bastante a lo largo de este 2021. Según datos del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), adscrito a Red.es, el teletrabajo se redujo hasta el 9,4%, con 1.849.600 personas, en el segundo trimestre de 2021, lo que representa una caída de 1,8 puntos respecto a los tres primeros meses del año.

A pesar del descenso, sobre todo en comparación con el segundo trimestre de 2020, cuando el teletrabajo se situó en el 16,2%, con más de 3 millones de personas trabajando desde sus hogares, las cifras siguen por encima de los datos previos al confinamiento, ya que en el segundo trimestre de 2019 solo un 4,8% de los ocupados, 951.800 personas, teletrabajaban.

Vuelta a la oficina tras las vacaciones

Sin embargo, los datos de teletrabajo ocasional, la mitad de los días laborables, se mantienen por encima de los de 2020, aunque en el segundo trimestre del año se ha observado un ligero descenso respecto a los tres meses anteriores. Entre abril y junio, el 5,3% de los ocupados en España, 1.051.400 personas, teletrabajó de forma ocasional, frente al 2,9%, 539.000 personas, del mismo periodo de 2020.

El 13% de los trabajadores ha regresado al modelo presencial tras el verano

Muchos teletrabajan y a su vuelta de las vacaciones han visto cómo las cosas han cambiado. Según el Informe sobre la Vuelta a la Oficina de InfoJobs, el 13% de los empleados que trabajaba en remoto antes del verano ha regresado al modelo presencial. El 23% de las personas que han vuelto a la oficina lo ha hecho por decisión propia, mientras que un 20% de los encuestados lo hizo por obligación, y un 58% regresó al modelo presencial porque su tarea laboral no le permite hacer teletrabajo.

Trabajando desde casa muchos echan más horas

La vuelta a la oficina es una buena noticia para muchos trabajadores porque tal vez estaban echando horas de más. Uno de cada cuatro empleados que teletrabajan superan las 8 horas diarias de media de jornada laboral, seis puntos porcentuales menos que en marzo de 2020, según un estudio realizado por investigadores de Eada.

"El apoyo social de los compañeros para poder superar situaciones de estrés se está perdiendo"

El 73% trabaja fuera de su teórico horario laboral, aunque el 60% del total realiza entre una y dos horas fuera de su jornada, mientras que solo el 2% supera las cuatro horas. Este porcentaje se ha reducido respecto a 2020, cuando el 81% de los empleados teletrabajan fuera de su horario laboral y un 34% lo hacía más entre tres y cuatro horas (20%) o más de cuatro (14%).

. GTRESONLINE

Según la Aline Masuda, una de las autoras de este estudio, entre los aspectos negativos sobre el teletrabajo está que el 52% de los empleados tiene "síntomas moderados o graves" de agotamiento o burnout. Señala además la importancia "del apoyo social de los compañeros" para poder superar estas situaciones de estrés, algo que, asegura, se está perdiendo.

Mejor, un modelo híbrido

De hecho, el 53% de los teletrabajadores considera que trabajar desde casa ha debilitado la relación con sus compañeros, algo que no se detectaba un año y medio atrás. "El teletrabajo tiene este problema si las empresas no lo aplican correctamente y si no hay líderes" que lo puedan solucionar, ha destacado Masuda, que ha añadido que el efecto aún es mayor en los empleados nuevos.

Tal vez por todo ello el 40% de los españoles prefiere un modelo híbrido de trabajo, que combine la asistencia presencial y el teletrabajo. Según un estudio sobre el Futuro del Trabajo elaborado por LinkedIn, un 35% de los profesionales encuestados defiende la vuelta al trabajo presencial a jornada completa, mientras que un 25% se decanta por mantener el teletrabajo.

A pesar de esa aceptación del modelo híbrido de trabajo entre los españoles, todavía existe preocupación por el impacto que pueda tener sobre las oportunidades laborales. Así, el 51% de los encuestados de entre 45 y 54 años percibe un estigma negativo asociado al trabajo desde casa, mientras que el porcentaje cae al 38% en el grupo de mayores de 55 años.