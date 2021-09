Tom Brusse asegura que ha superado su ruptura con Sandra Pica: "Estoy abierto al amor"

Tom Brusse acudió este domingo a la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid para desfilar con un traje de Félix Ramiro. Más sonriente que nunca, el francés posó para las cámaras y demostró, en conversaciones para la prensa, que está muy feliz con su situación actual.

El exparticipante de La isla de las tentaciones ha vivido unos tormentosos noviazgos en Mediaset pues, tras serle infiel a Melyssa Pinto, estuvo con Sandra Pica y esta rompió con él durante su estancia en Supervivientes 2021. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, parece estar soltero y hace las veces de colaborador de Secret Story, donde está concursando su ex.

Pica, que está dentro con otro de sus exs, Julen, parece haber olvidado por completo a Tom Brusse y, del mismo modo, lo ha hecho él. Así lo ha asegurado a Europa Press en el photocall de la Fashion Week de Madrid.

"Ya lo he superado, le deseo un buen concurso, que sea feliz y ya está. Yo ahora estoy superbien y nada más", aseguró. Además, no se cierra a conocer a alguien, algo que ya demostró en La última cena comentando que intentaría tener algo de nuevo con Melyssa si ella no tuviera novio.

"Estoy abierto al amor, así que si hay una chica para mí, por favor, escribidme en Facebook, Twitter, Instagram o donde sea", añadió el francés.