El PP exigeix "ja" el nou finançament universitari i demana a Puig i Pascual "que deixen d'enganyar i donar allargues"

"Puig i la consellera Pascual continuen donant allargues als rectors llançant-los falses promeses que després mai es compleixen. Puig anuncia la reforma des de 2017, però fins al moment no tenim cap document i les universitats segueixen amb el mateix finançament que va aprovar el govern popular en el seu moment".

El portaveu 'popular' ha afirmat, en un comunicat, que aquest "era un dels compromisos de la consellera Pascual en la seua presa de possessió, que ara veiem que no ha passat dels anuncis". "Fa un any havia d'haver-hi hagut un primer esborrany que, a dia de hui, encara no està. Malgrat d'haver anunciat abans de l'estiu que aquest mes de setembre presentaria un esborrany de la reforma, ara diu de forma genèrica i sense data concreta que estarà a la tardor", censura el representant del PP.

Luis Martínez ha mostrat el "suport" del PPCV als rectors de les universitats públiques en les seues reivindicacions i ha anunciat que ho inclourà en les propostes de resolució del Grup Popular en el pròxim debat de política general. "No és temps d'excuses sinó temps d'actuar. Més important que la quantitat és la planificació, que puguen saber les universitats amb antelació els recursos amb els quals comptaran durant els pròxims anys".

"La falta de gestió i la incapacitat de la consellera Pascual no només afecta a les universitats sinó també a milers d'estudiants que necessiten cobrar les seues beques del curs passat i que encara a hores d'ara no s'han resolt malgrat les promeses de la consellera també en açò", ha conclòs.