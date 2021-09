Més de la meitat dels joves a l'atur a la Comunitat es troba en risc de pobresa o exclusió social

Així mateix, la taxa d'emancipació juvenil a la Comunitat ha caigut al 17,2% en l'últim any, una pèrdua de quasi el 2% respecte de l'últim semestre de 2019. En aquest sentit, el nombre de menors de 30 anys emancipats ha passat dels 134.067 als 123.426 al llarg de l'any 2020, segons ha informat el Consell Valencià de la Joventut en un comunicat.

La presidenta de l'entitat, Cristina Martínez, ha subratllat que "des de la crisi de 2008 fins a l'actualitat, estem assistint a la cronificació de la pobresa i la precarietat entre la joventut sense que les institucions adopten mesures contundents per a revertir aquesta tendència".

"La pandèmia ha tingut un impacte sever en tots els indicadors laborals i econòmics, especialment entre la joventut, però les xifres ja eren dramàtiques abans de la pandèmia", ha assenyalat, al mateix temps que ressaltat que "ara és més necessari que mai apostar per polítiques d'ocupació juvenil i de foment de l'emancipació".

CONTRACTES TEMPORALS

L'informe de l'Observatori d'Emancipació Juvenil també reflecteix que nou de cada deu contractes laborals firmats per la gent jove a la Comunitat són temporals, la qual cosa "fa impossible" tindre estabilitat financera a llarg termini. Així, la qualitat del treball, que es presenta com un factor determinant en el nivell de vida de la joventut i el grau d'emancipació, és una de les principals causes de l'augment de la pobresa entre la població jove.

La Comunitat Valenciana continua liderant el rànquing nacional de parcialitat laboral entre la població jove, amb una taxa del 29,4%. A més, el subempleo entre la població jove treballadora, és a dir, aquelles persones que treballen menys hores de les que volen o poden, se situa en un 16,5%.

Segons l'informe del Consell de la Joventut d'Espanya, la Comunitat també lidera, per darrere de Cantàbria i Canàries, la taxa de sobrecualificació, amb un 54,4% de persones joves que ocupen una posició laboral que requereix una menor qualificació acadèmica que la que poden acreditar.

A més, el salari mitjà que perceben els valencians menors de 30 anys és de 857 euros, una xifra que representa un descens d'un 2,74% respecte a l'any anterior i que està per davall del Salari Mínim Interprofessional.

Respecte al dret a la vivenda, un jove assalariat ha de destinar el 71,9% del seu sou a pagar el lloguer si s'emancipa en solitari i un 37,6% si comparteix pis, malgrat que la recomanació del Banc d'Espanya és que aquesta despesa no supose més del 30% del salari.

Finalment, l'enduriment dels requisits per a obtindre finançament hipotecari, juntament amb les precàries condicions laborals, "impossibiliten que molts joves es puguen decantar per comprar una vivenda". En aquest sentit, l'informe apunta que el sou de la població jove hauria de ser un 55,9% major perquè la quota hipotecària no superara més d'un terç dels seus ingressos.