Més de 30 activitats de ciència despediran la Nit Mediterrània de les Investigadores al llit del Túria

València s'uneix així a Cartagena, Múrcia, Oriola, Alacant, Castelló de la Plana, Messina, Creta, Limnos, Nicòsia i Malta en la celebració d'aquest esdeveniment europeu que durant tres mesos ha portat la ciència que es fa en diversos països del Mediterrani als carrers i platges de diferents ciutats banyades per aquest mar.

L'esdeveniment que se celebra a l'antic llit del riu Túria coincideix amb les Nit Europea dels Investigadors en altres 370 ciutats d'Europa. És el 'fi de festa' de MEDNIGHT, un projecte que ha rebut finançament del programa d'investigació i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en el marc de les accions Marie Sklodowska- Curie format per un consorci de 13 entitats.

Totes les activitats tenen un objectiu comú: promoure i reivindicar la Ciència Mediterrània, destacant especialment el treball desenvolupat per dones investigadores. En la ciutat de València, són la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO); la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Clínic de la Comunitat Valenciana (INCLIVA); la Universitat de València (UV); i la Delegació del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) a la Comunitat Valenciana els qui fan possible l'esdeveniment.

El personal investigador d'aquestes entitats organitza una sèrie de tallers i actuacions on mostren al públic la investigació que s'engloben en diverses àrees temàtiques que cobrixen els camps més desafiadors per als països de la conca mediterrània i en els quals científiques i científics tenen un paper indispensable: Geologia i biodiversitat, Mar i contaminació, Clima i energies netes, Dieta i nutrició, Vida i salut, Història i patrimoni, Dones científiques pioneres i Futur.

Així, un dels temes 'estrella' en aquesta edició és la lluita contra el coronavirus. Per açò, hi haurà tallers que explicaran com s'obtenen les vacunes i com es fa una PCR. A més, el món invisible dels microorganismes es farà visible al públic assistent, que a més podrà jugar a convertir-se en un dels bacteris que habiten al Mediterrani i formen part de la nostra dieta.

També sabrem què mengen els bacteris, i si són els nostres amics o no, el poder antioxidant de la fruita en la 'dieta mediterrània' i altres curiositats de les plantes; com utilitzar nanomaterials per a netejar el mar; el poder luminescent de la perovskita, un nou material amb sorprenents aplicacions; els avanços en medicina reproductiva o en la investigació sobre malalties rares; un taller per a fomentar hàbits de vida saludables; explicar com es detecten les malalties a partir de l'ADN; o el ja famós taller per a fabricar 'blandiblú', són uns altres dels tallers que estaran disponibles per al públic assistent, amb limitació d'aforament, de 18 a 20 hores.

EUROPEAN CORNER

Un altre dels punts d'interés en la MEDNIGHT és l'European Corner, on Europe Direct Comunitat Valenciana oferirà un taller amb publicacions d'informació general sobre la Unió Europea, sobre Europa, Oportunitats d'Ocupació i sobre la seua tercera acció de promoció de I+D+i.

Els més menuts podran gaudir de màgia ambientada en el món de la Unió Europea i la investigació i emportar-se de regal un Origami/comecocos sobre temes de la Unió Europea, així com diversos articles de marxandatge per als participants en els tallers.

En aquest espai, situat en la zona de carpes del tram XI del riu Túria, personal investigador de les quatre entitats que organitzen la MEDNIGHT a València (FISABIO, INCLIVA, UV i CSIC) exposaran al públic, en format entrevista, les seues investigacions finançades amb fons europeus.

DOCUMENTAL I ACTUACIONS A L'ESCENARI

A partir de les 20 hores, l'activitat es desplaça fins a l'escenari de la MEDNIGHT, també enfront del Palau de la Música, on s'estrenarà el documental que arreplega en clau divulgativa la veu de científiques i científics i els seus treballs d'investigació sobre el mar Mediterrani i els països que el banyen en diferents camps com a biologia marina, història, física, geologia, o meteorologia.

El documental és fruit de 15 dies de gravació d'un equip de professionals de Fisabio, la Universitat de Múrcia i El Caleidoscopio, que han recorregut diferents ports del Mediterrani (en concret Denia, Palma de Mallorca, Càller, Palerm, Messina i Catania) a bord del veler de la Mednight.

A les 21 hores, el personal investigador de FISABIO, INCLIVA, UV i CSIC ofereixen sengles actuacions i monòlegs sobre les seues investigacions en un acte que condueix l'actriu María Juan. Es presenta el Projecte Meitner, una obra de teatre que homenatja la figura de la pionera de la física nuclear Lise Meitner, injustament oblidada pels premis Nobel.

Així, hi haurà monòlegs a càrrec de l'investigador d'INCLIVA Daniel Pellicer, finalista de FAMELAB en 2019, i María Piles, del Laboratori de Processament d'Imatges de la UV; i les investigadores en Qualitat Visual de Fisabio-Oftalmologia Mèdica recrearan un laboratori sobre l'escenari on parlaran de qualitat visual i patologies oculars utilitzant com a fil argumental el color blau del Mediterrani.A més, es presentaran els guanyadors del Green Challenge, un concurs de la MEDNIGHT impulsat per FISABIO.