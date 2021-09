Metrovalencia reforça demà el seu servei per a la trobada entre el Levante i el Celta

Així, s'ofereix el servei en la Línia 6 de tramvia (Marítim Serrería-Tossal del Rei), a la qual pertany la parada Estadi del Levante, a les portes de l'estadi, després de la finalització del partit, en direcció a Doctor Lluch a les 23.52 hores i, cap a Marítim-Serrería, a les 00.00 hores.

Aquests tramvies passaran per la parada de Benimaclet a les 23.59 hores en direcció Doctor Lluch, i 00.07 hores cap a Marítim Serrería respectivament, on es podrà realitzar trasbord amb el metro.

A més, els aficionats poden accedir i tornar de l'estadi Ciutat de València des de la propera estació de metro de Machado, corresponent a la Línia 3 (Rafelbunyol-Aeroport). En concret, a les 00.08 hores hi haurà un tren especial des de Machado fins a Aeroport.

Les connexions entre tramvia i metro en Benimaclet permetran als usuaris i usuàries que ho desitgen agafar el metro de la L3 en direcció Aeroport a les 00.10 hores. Els serveis previstos per Metrovalencia per a aquest esdeveniment formen part dels dispositius especials que realitza l'empresa pública i tenen com a objectiu afavorir la mobilitat en transport públic.