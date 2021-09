Ya ha pasado más de un año desde aquel fatídico día en el que Kiko Rivera descubrió la herencia de su padre escondida en Cantora y fue el comienzo de su mala relación con su madre. Desde entonces, el distanciamiento de Isabel Pantoja con otros miembros de la familia, como Isa o Anabel, se ha ido dando a causa del hermetismo de Isabel Pantoja.

De hecho, fue muy sonado el momento en el que Chabelita, harta de no poder ver a su madre, saltó la valla de Cantora para ver a su madre y a su abuela Ana. Meses después, parece que ahora solo le queda esperar, situación que no le entusiasma. Irremediablemente, su relación se encuentra en un punto muerto con su madre, algo que sabe que genera mucho interés, pero también está cansada de recibir siempre el mismo tipo de preguntas por redes.

La hija de la tonadillera ha estallado en Instagram ante la insistencia de sus seguidores con este tema, y ha decidido dejar clara su postura ante una pregunta que sobre un posible acercamiento.

'Story' de Isa Pantoja. ISAPANTOJAM / INSTAGRAM

"No sé en qué idioma decir que yo estoy aquí para ella", respondió. "Lo he manifestado tanto públicamente como en privado. Y ahora solo queda esperar a que las cosas se calmen, aunque yo no tenga nada que ver".

"No es que yo no quiera ir o que prohíba a mi Albertito ir. Lo digo porque estoy cansada de que me estén cuestionando", criticó Isa Pantoja. "Que nadie me venga a decir lo contrario, porque ese libro lo escribí yo".